英偉達上季收入料增65%破頂

目前市場上最熱門的人工智能（AI）概念股、無廠半導體公司英偉達（Nvidia）即將於美國時間周三收市後（即香港時間周四清晨）公布季度業績。市場分析員平均估計，該公司上季收入將達到110.9億美元，相當於按年大增65.42%，事隔3季重拾按年增長並創下歷史新高。

AI的熱潮除幫助英偉達錄得巨額收入，亦帶來了暴利。投行Raymond James的研究指出，目前常用於AI模型運算的圖像處理器（GPU）晶片H100的生產成本僅約3,320美元，但其售價卻相當於成本接近10倍，高達2.5萬至3萬美元。

台積電否認削生意預測 基於GPU的技術特色，其用於運算AI大語言模型時效率高於其他類型的晶片，而英偉達的H100更是當中頂尖的晶片型號之一，加上美國禁止此晶片出口至中國，導致其市價炒至天價，各大科網企業都爭相下單訂製，料為英偉達創造大量收入與盈利。不過，研發像H100這種高端晶片需要多年的研發時間及成本，包括為招攬及留住人才而推出的各種非薪酬福利、研究投入的時間等，這些都難以量化。

為英偉達代工生產晶片的台積電理論上亦是AI熱潮的受惠者之一，惟近日市場有傳聞稱其將會下調收入預測。台積電昨日罕有地於盤中發澄清公告，強調消息「純屬市場臆測」，公司仍維持7月20日業績會議上對外公布的業務展望。

分析指出，隨着下半年蘋果公司（Apple Inc.）新產品發布，為台積電帶來穩定的訂單；加上英偉達新一代L40S伺服器GPU不需要用到先進封裝技術，可以加快出貨，均有助於台積電實現全年的收入目標。