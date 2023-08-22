澳洲LNG工潮未傾掂 歐天然氣價曾飆18%

歐洲天然氣價格昨日上升，因市場關注澳洲液化天然氣（LNG）產業爭議事件，若本周三無法達成薪金談判協議，工人就準備罷工。歐洲早盤基準荷蘭天然氣近月合約價格一度飆升18%，報每兆瓦時42.9歐元。

外媒引述澳洲的相關工會上周末表示，若Woodside Energy Group Ltd與工會官員定於周三舉行的新談判無法在薪資、工作環境等問題上達成協議，LNG行業的罷工行動最快可能在9月2日開始。此外，雪佛龍工廠的工人也在就潛在的罷工行動進行投票。如果接連發生罷工，可能造成全球約10%的LNG供應面臨中斷風險，並威脅一年營收估計達920億澳元（約460億港元）的澳洲LNG出口行業。

油價方面，市場在石油輸出國家組織及盟國（OPEC+）減產導致的供應緊張，與高利率環境下圍繞全球需求成長的擔憂之間進行評估，兩大期油在周線出現8周首度轉跌後，昨日表現反覆靠穩，布蘭特期油及紐約期油曾同升逾0.5%。

OPEC+原油出口量續降 OPEC+削減供應，推動全球油價突破每桶80美元後，煉油廠縮減購買量，而中國這個全球頭號原油進口國正消化今年早些時候積累的創紀錄庫存。另中國海關數據顯示，7月沙特阿拉伯對中國的原油發貨量按月降31%，而俄羅斯仍是中國最大原油供應國。同時，受強勁的出口利潤率吸引，中國煉油企業在7月加大成品油出口。

外媒引述船舶追蹤公司Kpler數據顯示，原油供應正收緊，8月OPEC+原油出口量將連續第二個月下降。美國能源服務商貝克休斯上周的報告顯示，作為未來產量先行指標，活躍鑽機數目上周減5個，至520個，為2022年3月來最低水平。