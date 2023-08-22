學者：內地房企高債務挑戰前所未見

國際貨幣基金組織（IMF）前首席經濟學家、哈佛大學教授羅格夫（Kenneth Rogoff）稱，中國面臨的危機源於2008年後推出大規模刺激措施，推動房地產行業出現爆發式增長，即使房屋基建配套追上先進經濟體，但人均收入較低，導致房地產回報遞減。

華經濟困境似30年前日本 當前中國的經濟困境，屢被外界與日本當年的泡沫時期進行對比。思睿集團首席經濟學家洪灝以1993年日本泡沫頂峰時，與中國今年的家庭或私人債務佔GDP比率作比較，顯示中國私人部門的負債比率現在約為國內生產總值（GDP）的150%，與1993年日本房地產泡沫的頂峰水平相似。中國民營企業加槓桿的速度與日本當年的情況也驚人地相似，更謂中國已到達一個「需要傾舉國之力的重要拐點」。

房地產及地方政府的債務危機導致市場充斥悲觀情緒，惟洪灝指，國資背景的開發商銷售仍強勢增長，同時住房租金上漲表明人們正在推遲買樓，選擇租樓，估計住房需求可能只是被推遲，而非消失。

險企惹憂 國壽估值不便宜 當然，他表示，房地產行業依然面臨着嚴峻的挑戰，雖然房地產行業的估值有所修復，但房地產高收益率美元債券相對於投資級債券的表現似乎在向次低點運行，這種走勢與中國消費者信心和房地產行業指數一致。而估值修復及高收益債表現分道揚鑣，說明至今復甦更多是願景驅動。