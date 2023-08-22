英樓價跌幅5年最甘

8月叫價挫1.9% 銷量較疫情前少15% 英倫銀行自俄烏戰爭爆發以來已經連續加息14次，不僅令抵押貸款利率攀升至十多年來最高，亦直接影響英國樓市走勢。當地房地產網上平台Rightmove數據顯示，英國未經季節調整的8月平均叫價跌幅擴大至1.9%，不僅是一般夏季跌幅的兩倍有多，亦是自2018年以來最大的8月跌幅，而7月跌幅則為0.2%；至於按年計叫價也轉跌0.1%，7月為升0.5%。

二手平均嗌364萬 現時英國二手樓平均叫價降至大約364,895英鎊（約364萬港元），雖然較5月時的歷史高位回落8,000英鎊或2%，但平均叫價仍較2019年8月，即較疫情大流行前高出近20%。Rightmove又補充，叫價下跌的盤源主要集中在四房、五房的獨立屋，相關跌價幅度約有3.4%，「上車盤」跌0.9%。

交投方面，8月房屋銷售量較疫情前減少15%；其中「上車盤」銷售量減少10%，惟與此同時相關住宅租金過去一年卻上漲12%，與2019年同期比較更上漲33%，反映不少上車一族因應首期不足轉買為租。

Rightmove董事Tim Bannister最新表示，當地民眾一邊儲錢，一邊支付更高抵押貸款利率的挑戰愈來愈大，但一批潛在買家可能亦趁樓價下跌看到更多樓盤選擇。

至於英國皇家特許測量師學會（RICS）住宅部門前主席Jeremy Leaf則說，雖然當地樓市叫價下跌的幅度超出預期，但協議銷售量並未增加，可見銷售量低得令人失望。另Imagine Property Group董事總經理Mike Cole亦認為，英國目前市況對許多人來說都非常困難，認為賣家需要對目前的環境抱謹慎態度。

另邊廂，居英港人也可以留意在當地提款更趨方便的消息。事關英國上周四發新規，規定銀行必須為居住在城市地區的人們一英里（約1.6公里）範圍內，提供能夠免費取款和存款的自動櫃員機（ATM）或面對面服務，在人煙較少的農村地區則為3英里（約4.8公里）。

英國財政部經濟部長Andrew Griffith稱，儘管電子支付的選擇愈來愈多且便利，但現金仍發揮重要且持續的作用。根據英國新通過的金融服務和市場法，金融監管單位有權保障民眾免費提取現金，特別是生活在農村地區的人、老年人和殘疾人士。

德國PPI連跌3個月 此外，昨日德國公布7月生產物價指數（PPI）數據，按月跌幅擴大至1.1%，連跌3個月，市場原先預期為跌0.2%；至於按年計數字亦轉跌6%，為2020年11月以來首錄按年下跌，主要是由於基數效應所致。

期內能源價格按年計急跌19.3%，按月跌2.5%，倘若剔除能源價格，7月PPI按年為升2%，按月則續跌0.4%。

英國二手平均叫價走勢 英國二手平均叫價變幅