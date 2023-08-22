心連心估化肥價勝上半年

化工品方面，上半年受經濟環境影響，導致產品盈利能力大降，而目前甲醇、三聚氰胺等價格已明顯轉好，大多實現盈利，預期下半年價格走勢會較上半年為佳，認為公司具備行業競爭力及擁有差異化優勢。

公司執行董事閆蘊華指，基於國家政策放鬆，行業預期今年尿素總出口量將按年升30%至300萬噸。公司於上半年出口量達7萬噸，當中包括高效尿素及車用尿素，料下半年進一步增加。她又指，上半年生產成本與同業維持10至12%優勢，相信下半年盈利能力提升。

項目建設方面，公司在新鄉基地年產能70萬噸尿素項目預計今年第四季度建成投運，而遼寧葫蘆島基地百萬噸生態肥1期項目正有序籌建中，預計今年底完工投產。根據公司「雙降」要求，將合理的配置項目資金，既要充分平衡風險與發展的關係，科學把控投資節奏與結構，又要確保現金流與投資需求相匹配，實現負債率及有息負債指標雙降。