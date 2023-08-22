耀才倡減港股單邊印花稅谷成交

籲拓24小時交易產品 他指出，現已有多隻美股相關交易所買賣基金（ETF）、窩輪及牛熊證等產品在港上市，惟這類產品跟隨香港交易時間開市收市，故未能與實際美股交易時段銜接，增加兩地的差價，將上述產品及香港期貨交易改為24小時，以與美股交易時段接軌，可減低外圍市況不穩而帶來的風險，並藉此提升每日交易量，同時令香港可以與美國及新加坡等地的交易市場作良性競爭，發行商及券商亦可從中受惠。

港府於2021年上調股票印花稅，由當時的買賣雙方按交易金額各付0.1%升至0.13%。他直言，港府有此決策是「莫名奇妙」，為投資者帶來不便，更令成交每況愈下，高頻交易者卻步，形容屬「因加得減」，單將股票印花稅「打回原形」並不足夠，若當局對下調股票印花稅對庫房收入有憂慮，建議可收單邊，即買入股份時照徵收現時0.13%稅率，沽貨不收稅，強調「現時肯做仍可以同其他人（股票市場）競爭」，否則長遠會落後他人。

至於新股市場方面，許繹彬表示，由於現時市況欠佳，投資者寧等現貨市場股票下跌博反彈，亦不會投資新股，加上利率高企，使投資者以孖展抽新股意欲大減，這令新股市場淡靜。