華潤創業傳有意售太平洋咖啡 檸季接手
內地媒體報道，華潤創業集團有意出售旗下咖啡連鎖品牌太平洋咖啡（Pacific Coffee），而買方為手打檸檬茶品牌檸季，料交易金額達5億元人民幣。
港擁123店 作價料達5億
檸季是一家新銳手打檸檬茶品牌，據報於2021年7月完成數千萬元A輪融資，投資機構為字節跳動、順為資本；去年1月完成數億元A+輪融資，投資機構為騰訊控股(00700)，原股東字節跳動及順為資本更超額認購。然而，內媒指檸季未對上述傳聞置評。
資料顯示，太平洋咖啡於1992年在香港成立，是中港兩地領先的咖啡店之一。截至去年5月，香港共有123間門店，本地會員人數超過20萬，志在成為香港最具影響力的文化輕餐飲品牌企業之一。
2010年，華創（即現華潤啤酒(00291)的前身）以3.266億元收購香港上市公司其士泛亞旗下太平洋咖啡80%權益。翌年太平洋咖啡進軍內地市場，惟近年面對來自外國咖啡品牌的激烈競爭，正尋求引入戰略投資者，可能出售較大部分或全部股份。是次交易金額料約3億至5億元人民幣。
內媒引述數據指，截至8月3日止，該企在內地設有309家門店，覆蓋25個省份，57個城市，北京市目前有13家門店。
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