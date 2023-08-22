華潤創業傳有意售太平洋咖啡 檸季接手

內地媒體報道，華潤創業集團有意出售旗下咖啡連鎖品牌太平洋咖啡（Pacific Coffee），而買方為手打檸檬茶品牌檸季，料交易金額達5億元人民幣。

資料顯示，太平洋咖啡於1992年在香港成立，是中港兩地領先的咖啡店之一。截至去年5月，香港共有123間門店，本地會員人數超過20萬，志在成為香港最具影響力的文化輕餐飲品牌企業之一。