南韓月內對中國出口額縮27%

內地經濟復甦步履蹣跚，直接影響對外需求，仔細留意南韓對其最大貿易夥伴中國的出口便可見一斑。南韓海關數據顯示，今年8月首20日，南韓對中國的出口額驟降27.5%至58.6億美元（約457億港元），全月計相關出口額更有機會跌足15個月，反映中國解封後經濟回溫不如預期。

晶片出貨額銳減24% 至於南韓對第二大貿易夥伴美國的出口額亦跌7.2%至43.9億美元；另對歐盟和越南出口額分別下降7.1%及7.7%。整體而言，南韓8月首20日的出口及進口總額按年下跌16.5%及27.9%，至279億美元及314億美元，貿易逆差約36億美元。

該國整體出口下跌，主要受全球晶片需求持續低迷疊加國際油價下跌所致。事關作為其出口主力的半導體晶片，8月首20日出口額銳減24.7%至47.2億美元；另鋼鐵和石油製品出口額也分別下跌20.5%及41.7%，至21億美元及24億美元。相比之下，汽車出口額則按年勁升20.2%，至21.1億美元，主要受惠車用晶片供應恢復順暢，以及韓系新能源車在海外熱銷。

泰次季GDP僅升1.8% 另邊廂，內地經濟增長放慢亦波及泰國第二季經濟表現，按年僅升1.8%，不僅低過市場預期的升3.1%，亦較第一季增長2.7%遜色。泰國政府亦因此下調今年國內經濟增長預測（GDP），從2.7至3.7%的區間，下調至2.5至3%區間。與此同時，泰國國家經濟和社會發展委員會（NESDC）預計，當地今年出口將跌1.8%，早前預測為跌1.6%，惟就維持今年到訪外國遊客達2,800萬的預測。分析認為，隨着泰國經濟出現放緩，意味泰國央行可能不急於加息。

至於與中國關係唇齒相依的澳洲，隨着澳元跌至9個月新低，資產管理公司看淡澳元的情緒亦愈趨高漲，看淡澳元的頭寸也升至歷史新高。美國商品期貨交易委員會（CFTC）數據顯示，截至8月15日該周，現貨貨幣基金的空頭頭寸增加至8.38萬份合約，是自2006年以來最大規模。

澳洲聯邦銀行（CBA）最新認為，澳元在年底前跌穿60美仙的風險愈來愈大，除非內地推大規模刺激措施提振大宗商品需求，才可扭轉澳元下跌趨勢。