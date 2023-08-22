華出生率降 損紐奶商銷量

a2內地生意佔最多 料本財年收入低單位數跌 中國千絲萬縷的經濟困局正衝擊全球，遙至南太平洋、遠離歐亞大陸軍事風波的新西蘭亦能感受到震動。新西蘭奶業巨企a2因應中國新生嬰兒減少，預期截至明年6月底止本財政年度收入錄得低單位數跌幅，澳洲傳媒更以「中國淘白金（奶）潮已結束」來報道此事。

股價重創 瀉一成二 不過，兩企的困難相同，事關飛鶴早前發盈警預告今年6月底止半年按年少賺最多36.4%，原因之一就是中國出生人口下降，而a2再提此事，市場反應亦與飛鶴發盈警後一樣，其在新西蘭的股價周一暴瀉12.52%，完全無視該企上財年中國收入增長37.96%、純利增長26.92%的事實，並對管理層的「定心丸」置若罔聞。

a2展望本財年業務時直言，中國嬰兒處方奶粉市場本財年勢面對更大挑戰，預期市場規模進一步以雙位數百分比萎縮，一來是近年出生人口減少持續影響銷量，二來是產能過剩和經濟艱難加劇市場競爭，繼而令售價承壓。

競爭加劇還有一個技術性原因，就是奶粉要向「GB」（「國標」的拼音縮寫）過渡，簡單來說是把奶粉造得更似母乳，讓小朋友更健康，樂觀的意見認為更高的門檻有助汰弱留強，可是分析指大環境已削弱了投資者信心。

事實上，a2行政總裁博爾托盧西也強調，中國市場短期具挑戰性，惟長遠會穩定下來，不會一直以如此的速度下跌，市場機遇仍龐大，又謂「中文標籤」產品表現會跑贏「英文標籤」產品，即使留學生代購難回復到疫情前。上財年中英文標籤的銷售額大約是「六四開」，後者的用意大概是捕捉消費者信任「來佬貨」的心理。

中國出生人口減少源於經濟下滑降低民眾生育意願，這個問題不會停留在a2一家公司，原因是中國是新西蘭最大貿易夥伴，截至3月底止12個月，出口總額及貿易順差當中分別有19.34%和17.36%由中國貢獻。

新西蘭上月出口挫14% 可在「世界工廠」賺取貿易順差的經濟體，不像美國那樣消費品多靠進口固然重要，更重要的是握有「王牌」，它無非就是尖端科技或天然資源，前者最典型例子有台灣的晶片，而新西蘭與澳洲、俄羅斯、巴西和南非一樣屬於後者，單是奶類製品（奶粉、油及芝士）就佔對華出口額近三成。

剛好新西蘭昨日發布7月份外貿數據，出口總額按年倒退14.04%至54.48億紐元，遂錄逆差11.07億紐元，紐元低見59.23美仙，徘徊今年低位。堪憂者乃對華出口按年倒退24.07%至12.87億紐元，主要是奶類等糧食出口下跌。

新西蘭對華出口額結構 新西蘭長年對華保持貿易順差