恒指7日插1624點見熊 近9個月低

內地減息力度遜預期，恒生指數收挫327點或1.82%，報17,623點，為近9個月低位，連跌7日，是2021年11月以來最長跌浪，累插1,624點或8.44%，自1月初高位累挫逾20%，陷入技術性熊市。

恒指昨日裂口低開152點，最多跌363點，低見17,587點，並以接近全日低位收市。

僅6藍籌升 北水買貨 國企指數收報6,030點，跌116點或1.89%；科技指數失守4,000點大關，收報3,923點，跌84點或2.1%。

種子資本高級投資顧問李智祥預計，本周恒指繼續尋底格局，但上周末中國人民銀行和中國證監會等機構開會，要求加大貸款力度，以調整房地產信貸政策，有望為港股帶來支持，恒指第一個支持位17,500點，若失守，下個支持位為16,600至16,800點水平。不過，要留意內銀及內險股業績，以及南非金磚領導人峰會及「去美元化」等議題，將影響日後環球各國貨幣兌換美元走勢。

順豐遞港上市申請 新股市場方面，內地物流巨擘順豐控股向聯交所提交上市申請，高盛、華泰國際及摩根大通任聯席保薦人。早前有傳該公司計劃集資將20億至30億美元（約156億至234億港元）。

此外，螞蟻集團有份投資的內地自動售賣機製造商友寶在線第三度向聯交所提交上市申請，該企已於本月3日獲中國證監會對其境外上市發行備案予以確認，擬發行不超過2.9億股境外上市普通股。去年曾有消息指，公司擬集資3億至5億美元（約23.4億至39億港元）。