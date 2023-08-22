龍湖有力還短債 股價照挫3%
恒大交代內部檢討結果
龍湖管理層在業績會交代，明年到期債務規模達230億元人民幣。投行富瑞指，龍湖制訂了明確償債計劃，以商場營運貸款及合約銷售作為支持，估計該企每月有20億元人民幣的現金淨流入，基本覆蓋短期內到期債務。該行把龍湖目標價由31.99元下調至25元，維持「買入」評級。
摩通認為龍湖短期流動性風險較低，又形容龍湖是最具防守性的民營發展商，且很可能成為目前為數不多的幸存民營發展商，維持「增持」評級，但目標價由23.5元調低至22.5元。
為了增強投資者信心，龍湖境內發債主體重慶龍湖拓展公布，龍湖拓展董事、監事將按交易所交易規則，以市場化方式於二級市場購買龍湖拓展的債券，總規模不超過2,000萬元人民幣。其境內債應聲反彈，當中「20龍湖04」債價升12.32%。
此外，中國恒大(03333)又再深夜發公告，交代去年聯交所額外復牌指引所要求的內部監控檢討之結果，惟股份續停牌，現時距離除牌限期尚餘不足一個月。
融創被執行逾20億
另方面，有國資背景、與中海同系的物業管理公司中海物業(02669)公布，今年上半年多賺39.16%至7.25億元，派中期息每股5.5仙，按年多37.5%。
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