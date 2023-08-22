產經

龍湖有力還短債 股價照挫3%

內地房企債務危機持續發酵。 內地房企債務危機持續發酵。
內地房企債務危機持續發酵。
自內地民營龍頭發展商碧桂園(02007)出事以來，市場一片風聲鶴唳，上周放榜的龍湖集團(00960)據報隨即召開分析員會議「放風」，已為短期債務制訂好償還計劃，試圖緩和外界憂慮。即使多家投行為其「護航」，該股昨日照跌3.38%，報15.98元，反映市場信心依然不足。
恒大交代內部檢討結果
龍湖管理層在業績會交代，明年到期債務規模達230億元人民幣。投行富瑞指，龍湖制訂了明確償債計劃，以商場營運貸款及合約銷售作為支持，估計該企每月有20億元人民幣的現金淨流入，基本覆蓋短期內到期債務。該行把龍湖目標價由31.99元下調至25元，維持「買入」評級。
摩通認為龍湖短期流動性風險較低，又形容龍湖是最具防守性的民營發展商，且很可能成為目前為數不多的幸存民營發展商，維持「增持」評級，但目標價由23.5元調低至22.5元。
為了增強投資者信心，龍湖境內發債主體重慶龍湖拓展公布，龍湖拓展董事、監事將按交易所交易規則，以市場化方式於二級市場購買龍湖拓展的債券，總規模不超過2,000萬元人民幣。其境內債應聲反彈，當中「20龍湖04」債價升12.32%。
內房股普遍受壓，被剔出恒生指數的碧桂園股價曾升7.89%，惟收跌2.63%，報0.74元，創上市新低。同系碧桂園服務(06098)跌0.7%。建業地產(00832)及中梁控股(02772)分別跌逾一成。華潤置地(01109)及中國海外發展(00688)跌3.14%及2.73%。
此外，中國恒大(03333)又再深夜發公告，交代去年聯交所額外復牌指引所要求的內部監控檢討之結果，惟股份續停牌，現時距離除牌限期尚餘不足一個月。
融創被執行逾20億
融創中國(01918)跌12.61%，報0.97元，旗下融創房地產集團據報新增多條被執行人訊息，被執行總金額超過20億元人民幣，涉及票據追索權糾紛等。融創服務(01516)上半年收入按年倒退14.85%至33.96億元人民幣，主要是關聯方收入大減，但轉賺3.39億元人民幣，不派中期息。
另方面，有國資背景、與中海同系的物業管理公司中海物業(02669)公布，今年上半年多賺39.16%至7.25億元，派中期息每股5.5仙，按年多37.5%。
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