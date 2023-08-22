滬甲廈退租多過簽約 8載首見

中國自今年初全面解封以來，經濟疫後復甦進展不似預期，企業苦苦掙扎大半年仍未見曙光，被迫縮減開支甚至倒閉告終，導致一線城市的辦公室需求大跌，租金亦顯著受壓。外媒引述房地產服務商第一太平戴維斯表示，今年第二季上海頂級辦公室終止租約的租戶多過簽約的租戶，是自2015年以來首次出現的情況，目前上海頂級辦公室的空置面積達7,445方米。

北京頂級辦公室率的空置率也連續3個季度上升，截至6月底之空置面積為13,461方米，為2015年以來的最高數字。深圳及廣州表現相對較好，因為該區的房東已經提前減租留住租客。

一線城市租金料5年冧20% 世邦魏理仕亦估計，自2018年以來，中國一線城市的辦公室租金已下跌15至20%，又指目前許多租戶在重簽新租約之前都採取觀望態度，預期內地一線城市辦公室的租金將會進一步下跌。

國家統計局上周公布的數據顯示，截至7月底，仍有超過4,760萬方米的辦公室樓面未售出，較去年同期增加了21.9%。

另外，內地8月貸款市場報價利率（LPR）不對稱下調，中指研究院認為，LPR再下調空間不大，未來可能有更多房價調整壓力大的城市通過下調加點數來降低房貸利率，以降低購房成本。

瑞銀降華今明年經濟預測 同時，瑞銀下調中國今年經濟增長預測，由原來的5.2%下調至4.8%，明年增長預測由5.2%下調至4.2%。該行指，調低中國經濟增長預期，主要受房地產活動下行加劇及外部需求較預期弱影響，由於房地產下行幅度或較預期更深及持續更長。

另邊廂，內房爆雷亦拖累本港地產中介公司。內媒報道，地產代理「深圳中原」遭內房企業拖欠逾10億元的佣金，已成立重大項目追佣跟進專案組，目前在法院已經啟動訴訟追佣的金額達5.35億元。