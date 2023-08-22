華減息房貸無份 人幣震 A股跌勢狠

外資連續11日狂掟 滬綜年內新低 中國經濟失序的危局正加速呈現，首7個月財政收入按年增速為第二季來最弱。為了穩經濟、降低實體經濟融資成本，中國人民銀行昨罕有進行非對稱減貸息，對一年期貸款市場報價利率（LPR）降0.1厘，與樓按相關的5年期以上LPR卻意外按兵不動，令減輕供樓負擔的市場預期「落空」。加上為活躍資本市場推出的新措施未包括「T+0」交易機制，內地股匯兩市昨雙雙受壓，滬綜指收報3,092點，創年內收市低位，外資更連續11日狂掟A股，累計淨沽出規模611億元（人民幣‧下同）。

提振企業融資及消費 繼6月下調一年及5年期以上LPR各0.1厘後，人行再展現碎步式減息形勢。即使上周一次過調低中期借貸便利（MLF）、逆回購和常備借貸便利（SLF）等政策利率，其中MLF利率下調0.15厘，但最新出爐的LPR未見同步調整，更是2019年LPR改革以來兩項LPR下調幅度均低於MLF降幅。分析指人行緩解內銀淨息差下行壓力的企圖明顯，也表明降低內銀的負債成本變得更緊迫。

投行中金指，存款利率以10年期中國國債孳息率及一年期LPR為參考，考慮到目前10年期國債收益率處歷史低位，今次LPR下調後，料存款利率也有進一步下調的基礎。同時，一年期LPR主要與企業短期融資、消費貸款等短期貸款相關，在內地消費物價倒退下，直接提振消費、穩經濟的心態表露無遺。

反觀與樓按息息相關的5年期以上LPR，正值民營房企生死存亡關頭，卻維持不變。瑞聯銀行認為原因之一可能是當局有意保留年內放寬樓市政策的空間，該行料今年第四季LPR將再次下調，存款準備金率或減最多0.5至0.75個百分點。日前3大金融部門已預告調整優化房地產信貸政策，券商東方金誠估中央或單獨就房地產推新政。

值得留意是，5年期以上LPR報價不變，將有助於穩定中長期貸款利率。人行傾向為內銀紓壓，也與人民幣匯率弱勢有關，三井住友DS資產管理公司首席宏觀策略師吉川雅幸指，因中方憂人民幣單邊貶值，從而限制調降LPR的規模和範圍。昨日在岸人民幣兌每美元曾再失守7.3關，收報7.2896，跌243點子；離岸人民幣一度貶至7.3355。

首7月財政入不敷支 更重要是，內地財政部作為國有銀行股東，每年股息收入非同小可。首7月財政依然入不敷支，公共預算收入13.93萬億元，增速放緩至11.5%，累計預算支出就高達15.16萬億元。來自證券交易印花稅收入僅1,280億元，跌30.7%；國有土地使用權出讓收入亦跌19.1%。

地方財政壓力也加劇，相關公共預算收支失衡已擴大至5.65萬億元，故各地正陸續安排境外發債，海南省今年計劃繼續在港發行境外地方債，承銷團成員由去年的17家增至22家；甚至市傳1.5萬億元特殊再融資債券或重啟。

14券商擬購旗下基金 資本市場方面，券商界靜待10月起股票類業務最低結算備付金繳納比例調降之餘，亦以行動支持活躍資本市場，據報至少14家基金及券商將出資購買旗下權益類基金，總規模逾8億元。惟第二波救市措施不足提振信心，深成指在全日最低位10,320點收市，為近一年半收市新低；深圳創業板指數收報2,084點，創2020年5月29日以來新低。受累於金融風險升溫，投行高盛更出手削減MSCI中國指數全年每股盈利預測至11%。

內地LPR近年變化 離岸人幣持續頹勢