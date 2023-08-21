向世界錢進：澳洲工作假期年齡放寬

35歲可申請 持BNO港人受惠 澳洲近日公布對英國護照持有人申請赴澳洲工作假期（Working Holiday）計劃的新安排，包括申請人年齡上限由30歲放寬至35歲，以及不用受特定工種要求所限而可以在澳洲逗留最長3年。持有英國國民（海外）護照（BNO）的港人亦享相同待遇。

工作假期計劃讓年輕人獲得在外地工作和生活的機會，進行自我探索、成長、學習，為日後的人生和事業發展打好根基。香港特區政府已與澳洲、新西蘭、愛爾蘭、德國、日本、加拿大、南韓、法國、英國、奧地利、匈牙利、瑞典、荷蘭，以及意大利政府分別簽訂工作假期計劃的雙邊安排協議。當中，唯獨澳洲不設每年名額限制，可說是最受港人歡迎的工作假期目的地。

須擁5000澳元 最多逗留3年 香港特區護照與BNO護照持有人均可申請赴澳洲參加工作假期計劃。根據原有安排，申請澳洲工作假期簽證時年齡須介乎18至30歲，並須出示不少於5,000澳元（約25,000港元）的經濟證明。成功申請者可獲發一年簽證赴澳洲工作。若然在特定工種工作（例如農業、漁業、礦業、建造業等）至少3個月，可申請第二年工作假期簽證，在澳洲停留多12個月。若然在第二年再完成6個月的特定工種工作，便可最多第三年留在澳洲。

隨着英澳自由貿易協議在今年5月底生效，澳洲內政部於上月宣布就英國與澳洲兩國的工作假期計劃達成新安排，新安排適用於持有英國簽發的護照的申請人，更特別列明適用於BNO護照持有人。

明年7月取消特定工作要求 在新安排下，自2023年7月1日起，澳洲工作假期計劃對英國護照（包括BNO護照）持有人的年齡上限提高，18至35歲人士均可申請。此外，自2024年7月1日起，將移除延長簽證時的「在特定工種工作」要求，意味申請人不一定要從事農場等特定工作，便可以直接延長簽證至第二年和第三年。其他要求則維持不變，包括只可為同一僱主工作最長6個月、讀書最長4個月，以及申請續證時仍需符合年齡要求。

新安排適用於英國護照及BNO持有人。如果以香港特區護照或其他國家護照申請澳洲工作假期簽證，在延長簽證時仍然設有特定工作要求。至於以香港特區護照持有工作假期簽證人士，又同時擁有BNO護照，則可選擇用BNO護照申請第二年和第三年工作假期簽證。

首季經濟增速兩年最慢 澳洲央行自今年6月把利率上調至4.1厘的2012年以來高位後，連續在7月和8月暫停加息，有別於市場原先預期的加息0.25厘。

央行指，鑑於澳洲經濟前景存在不確定性，需要更多時間來評估此前加息對經濟所帶來的影響。然而，該央行依然不排除未來需要進一步收緊貨幣政策的可能性，以確保通脹在合理時間內恢復到目標水平，但加息與否仍取決於數據及風險評估。

事實上，澳洲首季經濟增速創兩年來最慢，國內生產總值（GDP）按年增長放緩至2.3%，按季增幅亦回落至0.2%，均低於市場預期，主因是高物價與利率上升，削弱消費者開支。期內家庭消費支出按季增長放緩至0.2%，為2021年第三季以來最弱；家庭儲蓄佔收入比例縮減至3.7%，更是2008年以來最低水平，反映當地家庭正減少儲蓄以應付愈趨高昂的生活成本。官方預期澳洲經濟正經歷的這段低於趨勢增長時期仍會持續一段時間。

通脹料2025年返2%水平 通脹方面，受惠汽油成本下跌，澳洲第二季消費價格指數（CPI）按季上升0.8%，升幅是2021年第三季以來最低；按年升幅亦由此前的7%放緩至6%。不過，澳洲央行認為6%的通脹率仍處於過高水平，預計通脹率要待明年底才會降至3.5%，並要到2025年稍後時間才會回落到2至3%的合理水平內。

另外，當地勞動力市場仍然非常緊張，第二季薪資價格指數按季增長0.8%，按年增3.6%，市場預期第三季薪酬將進一步上升，主要由於全澳最低工資水平自7月1日起提高5.75%，領取最低工資僱員的時薪將上調至23.23澳元（約116港元）。

不過，由於澳洲經濟及就業職位增長仍然相對疲弱，央行預料失業率將會從目前的3.7%逐步上升至明年底的約4.5%，有意赴澳求職者或要多加注意。

英推BNO快證 5天內完成 港人近年可以透過BNO簽證移居英國，但審批時間不一，對有急切需要起行人士帶來不便。有見及此，英國內政部宣布，向申請BNO簽證的港人推出優先處理簽證的選項，在額外付費下可以在5個工作天內完成辦理簽證。

境外申請額外付573英鎊 港人在英國境外申請BNO簽證，如果希望在5個工作天獲得申請結果，需要額外繳付573英鎊，折合約5,705港元。如果在英國境內申請，需要額外繳付500英鎊，折合約4,978港元。

內政部指，如與家人一同申請BNO簽證，須全部人選擇快證或標準簽證，不能「有快有慢」。而申請人能否獲特快處理，仍要視乎提交申請時能否有效證明身份。

自BNO簽證計劃在2021年1月底開始，截至今年首季累計接獲17.25萬份申請，超過16.6萬份申請已經獲批。