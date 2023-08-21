商品分析：美債息升 金價短線看跌

上周美國國債孳息率上揚，而公布的7月份美國聯儲公開市場委員會會議紀錄，依然強調進一步加息以抑制通脹的可能性。

另邊廂，內地7月份零售銷售按年增長放緩至2.5%，較6月的3.4%下降，經季節調整後按月更下跌至縮0.06%。同時，7月工業生產按年增長3.7%，較6月的4.4%有所減緩。固定資產投資增速在7月按年增長1.2%，低於6月的3.3%。不僅房地產行業受影響，基礎設施投資亦在7月按年增長5.3%，大幅低於6月的11.7%，可能與地方政府層面的資金短缺有關。

美國10年期國債孳息一度上揚至4.33厘，為2007年以來最高，導致黃金價格跌破每安士1,900美元。同時，內地經濟下行、房地產及影子銀行風險加劇，令工業金屬價格疲軟。能源部門亦在連續兩個月的反彈後動力減弱，而棉花價格則受需求擔憂影響下跌。

大宗商品受累華經濟 咖啡價格方面，因巴西收成即將完成，減輕了近幾個月來支撐價格的短缺擔憂，引致沽壓增加而急劇下跌。此外，儘管印度對大米和糖的出口限制仍然支撐着這兩種重要食品的價格，上周價格亦稍有回落。這些經濟和金融動向，凸顯了全球市場對於美國加息、內地經濟放緩及風險加劇的擔憂，對大宗商品價格和金融市場情緒產生了影響。

受到美國國債孳息率上升和美元走強影響，金價仍處於下行趨勢通道中，連續第4個星期下跌。持有黃金的機會成本等於存倉成本加上本可以在短期利率產品上獲得的利息收入，無論擁有實物黃金還是持有期貨，都帶有持倉成本，美債孳息率愈高，持黃金長倉的成本愈高，對金價造成壓力。

儘管對黃金持續看漲的觀點仍保持不變，但除非債息回軟，金價可能繼續難以吸引投資者，可能面臨下試1,865美元的風險，惟一旦接近該支持位，建議傾向增加長倉。

盛寶金融大中華區市場策略師 黃永輝（上述僅為市場資訊提供，不構成投資建議）