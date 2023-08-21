股市估市：港股支持位下移至16800

港股上周走勢轉差，恒生指數終告向下突破，失守18,000點，連續兩個交易日跌穿年內低位。在早前曾指出，今年低位尚未出現，三底必穿，而恒指在18,800點的位置亦是不容有失。目前指數已打開缺口，今年再創低位的機會仍然相當大，下一支持位已下移至16,800點。

淡倉食胡宜先行忍手 當然，基於恒指目前已甚為超賣，隨時出現技術反彈，現時亦是部分淡倉食胡的時候，更不宜開新淡倉。然而，由於市場對內地經濟及政策的信心都甚為疲弱，外圍通脹亦見蠢動，隨時觸發市場對央行偏「鷹」貨幣政策的預期，恒指向下的趨勢暫難改變，「彈高熊」或是短至中線較佳策略。

小米考慮11.3元收集 小米創始人雷軍在早前北京舉行產品發布會，公布最新一代的摺疊式屏幕手機、平板電腦、手環等新產品，現場所見，「米粉」普遍受落。雷軍在會上多次強調其產品的性能優於內地最暢銷的iPhone，亦明言小米未來會持續走高端路線。不過，相信小米最能突圍而出的，是Android（安卓）的中高價機陣營。

在一眾內地手機品牌當中，能於國際市場站穩陣腳的不多，小米是當中表表者，而小米的新產品，從數據上亦明顯不輸其競爭對手，這絕對有助於鞏固其Android手機的市佔率。

小米眾多業務中，互聯網服務佔營業額11.8%，上季收入按年跌1.2%，為一眾業務中跌幅最小者，亦為行業惡劣的市場環境中，小米強項業務，如新產品在未來幾季帶動銷量，將有助小米整體收入加速恢復。

投資者可考慮在50天線，即11.3元附近收集小米，中線股價上望阻力位13.5元，支持位10元。

艾德金融董事 陳政深（作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益）