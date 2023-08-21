租賃成交：昇悅居獲內地客1.95萬承租

昇悅居

樓價下跌，租金回報率上升，帶動租賃交投升溫。長沙灣昇悅居有兩房單位放租一周，即獲內地客洽租，商議後終以1.95萬元租出，呎租約38元。

香港置業林軒霆表示，上述租出單位為該盤的5座中層B室，實用面積約517方呎，向南望城市景，業主以約1.98萬元放租，經議價後以呎租約37.7元租出，屬市價成交。據悉，新租客為單身男士，心儀單位有南北對流窗，室內通爽，而且業主出租前曾全屋翻新，故睇樓一次即決定承租。

資料顯示，該單位於2010年7月以約388萬元購入，若以現時的租金水平計算，租金回報率約6厘。

美樂花園短租8個月 另外，該行蘇國榮指，奧運站二手住宅租務表現暢旺，租盤承接力強，租金水平亦貼市價。區內柏景灣7座低層A室，實用面積約737方呎，屬套三房連工人房間隔，望海景及內園景，業主以約3.55萬元放租約兩星期後獲外區客洽詢，議價後減價2,500元，以3.3萬元租出，呎租約44.8元。據悉新租客為家庭客。

新界區住宅錄得短租個案。祥益黃慶德表示，屯門邁亞美海灣4座中層F室，實用面積約466方呎，兩房間隔，獲區內客以每月1.35萬元短租3個月，成交呎租約29元。新租客原本居住的單位需裝修，故物色租盤暫住，並一次過預繳期內租金。若以現時同類型單位的銀行估值約490萬元計算，該單位的租金回報率約3.3厘。

該行陳阿麗又指，同區美樂花園5座高層F室，實用面積約699方呎，亦獲短租8個月，月租約1.48萬元，呎租約21.2元。租客為同屋苑住客，由於私人理由需短租單位。以同類型單位銀行估價約653萬元計，租金回報約2.7厘。