量跌價升：上月商舖交投錄78宗 縮逾一成

近年商舖買賣註冊量走勢

本港息口持續高企，拖累商舖買賣交投趨跌。代理行一份數據顯示，7月舖位錄得78宗註冊成交，按月減少約10.3%，已連挫兩個月，為今年4月後低位。

期內成交額16億 彈24% 根據美聯工商舖資料研究部綜合土地註冊處資料，上月商舖註冊宗數雖下滑，但期內涉及的註冊金額約16.07億元，按月回升約24.2%。該類物業買賣市場量跌價升，是由於期內錄得3宗大手註冊成交。當中包括鄧成波家族以約1.5億元沽出旺角道93至99號華懋王子大廈地下兩個舖位，以及一名內地投資者以5.28億元購入啟德沐泰街7號THE HENLEY的基座商場。

7月買賣註冊若按成交金額劃分，只有價值500萬元或以下，以及逾億元的舖位成交量按月上升，其中，500萬元或以下的成交佔42宗，較6月上升約23.5%。而超過一億元登記錄3宗，按月增加3宗。至於跌幅最大的為介乎500萬元以上至1,000萬元的物業，最新錄7宗註冊，按月大減約53.3%。

若按地區劃分，上月各區註冊登記宗數走勢個別發展。港島最新錄得20宗登記，按月急升約66.7%，是唯一錄得上升的區域。

九龍和新界7月分別錄39宗及19宗註冊，按月減少約26.4%及約13.6%。至於4大核心區，包括中環、銅鑼灣、旺角及尖沙咀，合共有9宗買賣註冊登記，按月亦少9宗。

美聯旺舖董事梁國文指，美國聯儲局或會再加息以遏制通脹，令高息環境持續，本港投資者對後市將會保持審慎態度。不過，由於持續增加的消費活動推動本地經濟增長，預料舖市能受惠，相信後市的商舖註冊成交量將在現有水平保持平穩。