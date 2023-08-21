二手淡靜：新界二線屋苑紛損手 大埔中心鬆綁蝕百萬

樓價一直向下，新界二線屋苑連番失守。大埔中心有辣招鬆綁貨以502.8萬元售出，原業主持貨3年帳面虧蝕接近「一球」。

美聯梁葦姮指出，上址為19座低層B室，實用面積約384方呎，早前以560萬元放盤，最後減價57.2萬元獲首置客承接，成交呎價約13,094元。單位3年前買入價約600萬元，現貶值約16.2%。

河畔售398萬 3年輸13% 中原曾展鵬表示，二手交投氣氛平平，沙田河畔花園8月暫只錄兩宗成交，其中E座高層8室一房戶，實用面積約242方呎，累減81.5萬元或約17%，以398.5萬元易手，呎價約16,467元。原業主於2020年3月以458萬元入市，持貨3年多帳面損失約59.5萬元，幅度約13%。

將軍澳新寶城亦錄同類個案，該行柯勇透露，該盤5座高層C室兩房單位，實用面積約378方呎，享公園景，以580萬元易手，呎價約15,344元。單位逾3年半貶值約40萬元。

8個藍籌盤周末零成交 二手樓價下跌，交投同樣低迷。中原指，10大屋苑於過去周末共錄約5宗成交，雖較對上一周多一宗，惟零成交屋苑增至8個，並連續16周買賣錄得單位數。

期內交投主要來自天水圍嘉湖山莊，屋苑兩日錄4宗買賣。該行伍耀祖稱，期內成交呎價均低於一萬元，包括美湖居8座中層E室，實用面積約441方呎，兩房間隔，以415萬元易手，呎價約9,410元。

祥益謝利官則表示，該盤麗湖居9座高層G室，實用面積約547方呎，3月初放售價約630萬元，累減122萬元，以508萬元易手，呎價約9,287元。

至於另一個錄得買賣的指標屋苑為紅磡黃埔花園。反觀其餘項目包括鰂魚涌太古城、同區康怡花園、鴨脷洲海怡半島、荔枝角美孚新邨及沙田第一城等，均未聞任何成交個案。

二手樓價指數近月變化