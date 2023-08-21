銀主盤拍賣：凱旋門減300萬推拍 低估價23%

本港樓市未見起色，有豪宅銀主盤劈價吸客，九龍站凱旋門高層C室同類物業，減價300萬元，以2,500萬元推出拍賣，並較銀行估價低約23.4%。

環亞物業拍賣明日推拍約54項物業，當中有豪宅銀主單位減價逾一成翻拍。上述為凱旋門高層C室，實用面積約791方呎，減價約10.7%翻拍，呎價約31,606元。該單位於銀行網上估價達3,265萬元，最新推拍價低約765萬元。

同場拍賣的另一項豪宅銀主物業為西貢海天灣單號屋，洋房實用面積約1,966方呎，設面積約1,907方呎花園，劈價400萬元，以3,280萬元推拍，呎價約16,684元。該行指，物業銀行估價約4,700萬元，開價低約1,420萬元或約30.2%。

場內亦有迷你銀主單位推拍，旺角利奧坊‧曦岸1座高層K室，實用面積約253方呎，開拍價538萬元，呎價約21,265元。該單位原業主於2021年以約655萬元購入，以開價計，單位已貶值約17.9%。

黃埔平購入價170萬開拍 此外，忠誠拍賣將於本周三推出約23項物業，亦有不少銀主單位推拍，包括紅磡黃埔花園10期3座低層A室，同屬銀主物業，實用面積約707方呎，拍賣開價780萬元，呎價約11,033元。單位原業主於2017年以950萬元購入，現推拍價已低出約170萬元。至於單位銀行估價約958萬元，推拍價低約18.6%。

同場推拍荃灣萬景峯3座中層C室，開拍價1,400萬元，以單位實用面積約841方呎計算，呎價約16,647元。銀行網上初步對該單位的估價約1,577萬元，現開價平約177萬元或約11.2%。