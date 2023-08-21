新盤又報捷 收票趨熾熱

親海駅I沽209伙 近售罄 凱柏峰III暫超購逾7倍 新盤主導樓市，以低開價搶攻市場的油塘新盤再度報捷，親海駅I昨「晒冷」發售全數標準戶，即日沽出209伙，佔發售單位逾95%。至於將軍澳日出康城凱柏峰III持續收票，暫錄逾1,050張入票，超額逾7倍。

大手客二千萬購兩戶 該盤銷售進度理想，截至下午4時，全數一房戶及兩房戶均已獲認購。昨亦不乏大手客入市個案，其中屬項目II期向隅客揀樓的V組時段，有買家購入兩房戶及三房戶各一伙，涉額約2,000萬元。據成交紀錄冊，今次賣出單位套現逾14.8億。

集團執行董事趙國雄稱，對於銷售成績非常滿意。被問及今次未能沽清，他認為樓市基調較原先估計更疲弱，是次未售出的都是三房向海戶，可能由於售價較高，超出買家的負擔能力。趙指，現時買家對樓價極度敏感，價位稍為高出預算即現卻步迹象，估計市場疲態將會維持。

資料顯示，該項目早前錄得近9,000個認購登記，超額約40倍。發售的單位包括110伙一房戶、44伙兩房戶及65伙三房戶，實用面積273至736方呎，折實價365.3萬至1,342.4萬元，平均呎價約15,939元。連同上周末即日沽清全數626個標準戶的親海駅II，項目兩期約一周多共沽約835伙。

中原陳永傑表示，現時香港市民購買力及剛性需求仍在，只是信心不足，發展商近期亦調整開價，預料8月一手成交量可達1,500宗。美聯布少明指，項目租賃潛力不俗，租金回報率料達3厘。

信置執行董事田兆源表示，項目最快今日加推單位，而目前佔七成半入票客源，意向選擇兩房單位，預計加推會推出較多該類戶型。資料顯示，該盤暫已推出130伙，戶型涵蓋開放式至三房間隔，平均呎價約16,938元。

同系已屆現樓的鰂魚涌THE HOLBORN，同於昨日售出6伙，全數為實用面積255方呎的一房戶，套現3,743.74萬元。

此外，鼎珮集團的長沙灣睿峰昨以逾1,297萬元沽出東翼32樓B室，實用面積439方呎，兩房間隔，呎價約29,554元，創項目呎價新高。

親海駅I設於紅磡的售樓處，昨日人頭湧湧，出現排隊人龍。 田兆源（右）透露，凱柏峰III加推單位將提供更多兩房戶。中為嘉華國際營業及市場策劃總監（香港地產）温偉明，左為招商局置地執行董事黃競源。 BAKER CIRCLE‧GREENWICH昨日沽出的6個單位均為一房戶。