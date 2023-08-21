券商籲股海尋寶 吼種業種植白糖板塊

糧食的供應是一個複雜議題，主要生產國供應受阻，或可由其他非主要生產國增加產出來補救，令糧價不至於急飆。不過，縱然本次厄爾尼諾得逞，使糧價上升，中信証券認為，當中亦可找到一些投資機會，並且會集中在3個板塊之上。

首先是種業板塊，該行指出，這將受惠於優質種子需求提振，短期來看，今年的厄爾尼諾或將提高內地玉米主產區出現高溫乾旱的機會率，進而催化耐高溫、耐旱、抗逆性能高的優質品種抗逆需求。中長期來看，全球極端天氣頻發背景下，預計通過生物育種技術提升育種水平和研發優質品種，是保障內地農業生產穩定性的必經之路。

其次是種植板塊，原因是糧價景氣延續，以及農田水利基建需求釋放所帶動。厄爾尼諾既至，今年內地小麥、玉米價格將趨波動，具備優質農作物生產能力的種植企業業績或將改善。故該行推薦主營水稻、小麥的優質種植企業；極端天氣頻發，旱澇災害刺激農田水利基礎設施建設需求增長，建議留意專注於農田水利基礎設施建設和防洪預警服務的企業。

最後是白糖板塊，未來糖價景氣持續升溫。受到厄爾尼諾影響，乾旱制約印度白糖產量及出口量，壓制海外糖整體供應，疊加前期內地糖供應偏緊，內地糖價可能維持高景氣。

啤酒股業績已先報喜 在厄爾尼諾投資板塊「尋寶」之中，凱基亞洲投資策略部主管溫傑認為，除了農產品相關股份之外，天氣炎熱，投資者亦可關注家電、電力等股份。另外，一些純飲品股，特別是啤酒股，亦會在熱天氣之下，使業績做好。