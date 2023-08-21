烏克蘭仍陷戰火 憂穀物產量出口急挫

烏克蘭殼物產量和出口



天災無力改變，人為的戰爭禍害亦對糧食供應造成傷害。去年至今持續的俄烏戰事，將令素有「歐洲穀倉」之稱的烏克蘭，今明兩年穀物生產量或跌逾三成。另邊廂，今年5月以來，蘇丹政府軍與準軍事組織的衝突，威脅到汽水主要原材料阿拉伯膠出口，生產商都要變陣以對。

汽水生產商囤積原料 阿拉伯膠是生產梳打水、糖果甚至化妝品的重要原料，而蘇丹為全球最大阿拉伯膠生產國及主要出口國，供應着全球約七成該材料。當地內戰令人擔憂其出口問題，有指美國的可口可樂和百事兩間公司，經已囤積達半年的阿拉伯膠庫存，來穩定成本。

研究公司Future Market Insight發表阿拉伯膠2022至2023年度報告，預計阿拉伯膠供應不穩定，部分原因是氣候轉變，影響生產量；另外就是蘇丹、索馬里等生產該原材料地區狀況向來不穩定，充滿挑戰。故不少生產商都從化學方法着手，希望造出人工代替品。

另外，俄烏戰爭轉眼便一年半，歐盟理事會早前發表報告，估計2022至2023年度烏國穀物產量會降至6,000萬噸，然後在2023至2024年度料會再跌21.5%至4,710萬噸，原因是大量烏國人民為逃離戰火而影響播種和耕種。

雖然在聯合國介入下，俄方已不再封鎖烏國港口，但估計烏國穀物出口亦會隨着生產跌而下降，在上述兩個年度分別按年跌22.7%和26.4%，分別至3,740萬噸和2,750萬噸，逐步使糧食供應問題變得嚴峻。