央行年會在即 鮑威爾或放風

本周金融市場關注焦點在於Jackson Hole全球央行年會，今年會以「全球經濟結構轉變」為主題，美國聯儲局主席鮑威爾可能會就貨幣政策的走向發表評論，惟目前尚未能確認出席者的名單。同時，日本央行行長植田和男今次會否出席會議也值得留意，因為他可能會趁機為改變政策立場「放風」。

回顧過去Jackson Hole年會的歷史，除了歷任的聯儲局主席經常借此會議宣布重大政策轉變外，美國以外的央行亦有借機「放風」的先例。例如歐洲央行前行長德拉吉，曾在2014年的年會上發表關鍵講話，為歐元區開始量化寬鬆鋪路。觀乎當前環球主要央行，真正完全具備貨幣政策轉向條件的經濟體，也只有已經實現了通脹目標卻仍然遲遲未肯「收水」的日本。

至於作為「東道主」的美國，市場早已認定聯儲局加息周期接近尾聲，只是未確定鮑威爾會否「正式宣告」結束加息。只不過他的一貫作風都傾向「模棱兩可」的立場，為調整政策留下餘地，故今次可能也會是廢話居多。歐洲央行的「鷹派」立場則未有軟化迹象，因此有重大宣布的機會也不大。

摩通：美恐失經濟「最強支柱」 歸根究柢，貨幣政策的變化、股市的升跌也會受到宏觀經濟環境的影響，因此經濟展望才是關鍵所在。雖然今年以來美國的經濟表現出乎意料地強勁，成功粉碎了衰退預期，但摩根大通首席全球市場策略師Marko Kolanovic卻警告，作為經濟「最強支柱」的消費可能會陷入頹勢，並成為拖累股市的主要因素。

他表示，美國的消費者已花光了疫情期間累積的超額儲蓄，隨着10月份開始暫停了許久的學生貸款需要重新開始還款，將會對消費構成衝擊。「如果民眾的支出增加，收支失衡可能會進一步擴大。」

另外，美國上市公司的季績高峰期已過，但壓軸登場的英偉達（Nvidia）業績消息依然值得關注，特別是與人工智能（AI）相關的訂單與管理層對前景的展望。

本周環球財金焦點