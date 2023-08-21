德林買中環商廈視長期投資

他表示，本次入市買物業原因之一，是該大廈為少數在中環新建和可供購買的商業大廈，並可獲得冠名權。他預料，明年中便可遷入，公司會5層都自用。

資產規模312億 非專攻房地產 他承認，整個香港商業地產市場在今年或明年會有較多供應，不少大型外資機構、企業或會離開香港，整個中環寫字樓空置率可能由8.8%進一步上升。然而，隨着中環區租金價格回落，加上一些外資慢慢進場，相信在非核心區的大型機構會重新考慮回到中環，體現核心地段的稀缺價值。

至於公司會否再出手買物業，陳強調公司並非專門做地產投資，本次投資亦會計劃到5至10年當地產周期上升時便退出，套現後再作其他資產配置。從聯合家族辦公室行業來說，全世界基本上是約20%資金會投在房地產，公司目前約有40億美元（約312億港元）管理資金，只有約5%在房地產，故會不斷增加房地產投資。

其他資產類別方面，德林目前主要持有美債、短期債和指數基金，黃金配置約3至5%，其他還包括股票、另類投資、私募基金、風險投資、加密貨幣、Web3.0（第三代互聯網）等。地理上劃分，目前美國佔約40至50%，內地及香港佔約20%，其餘30至40%在歐洲和日本等全球其他地方。

港吸引家族辦公室工作分散 論到港星兩地的吸引力，陳續稱，因應客戶的需求，2018年開始在新加坡申請資產管理牌照（俗稱9號牌），現時在香港及新加坡亦有申請虛擬資產牌照。

他稱讚香港在金融人才儲備上較新加坡優勝，並且港府吸引家族辦公室落戶本地方向正確，惟目前工作較分散，措施側重利好單一家族辦公室，冀日後有更多利好的措施出台。