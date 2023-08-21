恒指今勢低開 專家籲等反彈減磅

中國宏觀經濟的負面消息不絕於耳，即使當局繼續出招維穩，恒生指數上周埋單累瀉逾一千點，18,000點關更被攻陷，港股美國預託證券（ADR）上周五普遍向下，預示恒指今日或低開145點，低見17,806點。

港股上周五報17,950點，再刷年內收市新低，14天相對強弱指數（RSI）已插至不足30水平，屬超賣區。

iFast Global Markets副總裁溫鋼城認為，市場心態上可能已跟去年10月大市插至14,597點時般悲觀，但觀乎本周內地可能下調貸款市場報價利率（LPR），以及美國聯儲局官員可能在全球央行年會派「鴿」等，本周可能出現技術反彈，回補上周三18,440點的下跌裂口，但港股仍然未轉勢，宜趁機減磅，短線港股下方支持位在17,692點。

花旗預期，受惠線下服務業務復甦，生活消費平台美團第二季經調整純利37.85億元人民幣，按年增長84%；季內收入料升31%，至668億元人民幣。交銀國際則預測，美團第二季經調整溢利按年增1.08倍至43億元人民幣。市場關注美團管理層公布第三季用戶需求的趨勢，以及對外賣騎手的補貼在成本上的影響。