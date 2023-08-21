野村預期人行出招紓內銀讓利壓力

中國今年經濟復甦「有頭威無尾勢」，內地銀行潛在「讓利救國」成為市場焦點。國家金融監督管理總局披露，上半年商業銀行累計實現淨利潤按年增2.6%，增速比去年同期放緩4.5個百分點，平均資本利潤率亦按季回落至9.67%。不過，野村估計，中國人民銀行會推出更多招數減輕銀行負擔，如降低存款利率和存款準備金率。

下半年純利看升7% 就上月已有消息指，內銀將下調既有按揭的利率，野村估計，若按息下調0.8厘，涉及10%現有按揭，該行覆蓋的內銀股之淨息差（淨利息收益率，NIM）會跌1.2點子（0.012個百分點），30%則跌3.7點子，50%則跌6.2點子。這是一個靜態估計，既沒有測算下調按息的後續連鎖反應。

資產質素惡化隱憂及潛在「救市國家任務」，原本有「中國特色估值概念」加持的內銀股，股價打回原形，而股價下跌造成的高股息率素被稱為「高息陷阱」。野村卻為這個板塊辯護，預期內銀股上季純利按年增長將由首季的1.5%加速至5.1%，下半年再加快至7%。

該行指，新貸款的利息已處歷史低位，6月的貸款市場報價利率（LPR）輕微下調對銀行利潤的影響有限。接下來內銀股的投資主題包括NIM跌勢趨緩，及非利息收入增長加速，下半年達到15%，一來去年同期基數效應，二來存息下降已令部分民眾把存款轉移至銀行的理財產品，這也反過來會穩定銀行的存款利息開支。更重要是，不良貸款率上升風險可控，整體撥備比率達311%，足以緩衝未來的風險。

該行相信，內地勢將釋放更多流動性支持企業營運，但經濟刺激政策見效需時，全年新增貸款只會與去年相若，一旦貸款增長不如預期，銀行為搶生意，議價能力也會低過預期。

今年內銀盈利增長預測