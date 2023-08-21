華復甦沉寂 料焗減貸息

3部門優化房貸政策 估5年期LPR降0.2厘 內地房企如履薄冰，恐債務泡沫連環爆煲禍延整個金融體系之際，中國被迫採取更多措施阻止經濟下滑。3大金融機構中國人民銀行、國家金融監管總局及中國證監會聯手召開會議，聲言調整優化房地產信貸政策，及提醒金融機構主動加大貸款投放力度。業界普遍預估，周一出爐的貸款市場報價利率（LPR）將下調，與樓按有關的5年期LPR按月下調幅度甚至可能最多達0.2厘。

南韓設專組研內房風險 對於中國遭受美國圍堵，反而憂慮中方投放更多資源加速技術進步的南韓，據報正密切關注中國經濟變化。有指南韓政府成立專門工作組，關注內房金融風險對南韓市場的影響，指令由南韓副總理兼經濟財政部部長秋慶鎬下達，在其管轄的經濟政策局內設置「中國經濟情況組」。該工作組將在財政部的政策引領下與該國央行、產業通商資源部、金融服務委員會等部門保持緊密合作。

而南韓的金融監督院亦於上周四成立中國房地產金融風險監測工作組，當局認為，中韓經濟息息相關，碧桂園及恒大的債務風險，暫對南韓實體經濟和金融市場直接影響或有限，但事態演變及內地政府如何應對，可能成為變數。

事實上，上周內地意外調降一年期中間借貸便利（MLF）利率0.15厘之後，市場預期今日LPR亦會相應調低，5年期以上LPR由4.2厘下調至4.05厘，一年期由3.55厘下調至3.4厘，下調幅度均為0.15厘。但有調查顯示，為提振岌岌可危的房地產業，5年期以上LPR減幅可能超過0.15厘，出現非對稱減息，更大程度減輕供樓負擔。

標普維持L形復甦看法 內媒報道，近來法拍房（即法院拍賣房產）數量驟增，深圳金融監管部門雖迅速就此回應，重申深圳市房地產貸款抵押不良率僅為0.23%，但未披露深圳斷供樓的數量。中指研究院監測數據顯示，從掛拍量看，上半年各類物業法拍房共30.4萬套，按年升19.7%。

國際評級機構標普亦認為，內房在探底過程中靜待政策發力，但政策見效需時，故維持內房銷售「L」形復甦的看法，且此前監管層的表述，不代表會推大規模刺激性政策，更關注新一輪房企債務風波對資本市場信心構成的壓力。

該機構在另一報告提及，留意到碧桂園離岸債券存在的違約風險，兩筆美元債券雖有30日寬限期未到，惟一旦未能在寬限期內支付票息，將被視為違約，恐觸發交叉違約。

另有碧桂園內部人士透露，集團目前帳戶上的資金僅能滿足保交樓，而前期結算款的支付可能要靠後期銷售。