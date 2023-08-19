板塊分析：造車新勢力似見頂 宜減磅

8月開局不順，港股轉弱，內地以組合拳政策刺激經濟，成效有待觀察，但最新的進出口、通脹、零售及固定資產投資等數據，仍反映經濟疲弱不振，未見起色，加上內房藍籌也處流動性壓力及債務重組，投資者避險意識升溫，不同板塊的股份遭沽售，當中包括最近數月非常強勢的造車新勢力。

雖然這份業績相當亮眼，惟原來投資者要求更高，因此理想績後沽壓大增，獲利回吐主導，這是典型趁好消息出貨的例證。

外資入貨效應料耗盡 這次理想績後重挫，預示小鵬、蔚來等難免有同樣情況，早前外資入貨的利好應已用盡，業績就算不差亦難再推升，相反業績稍有瑕疵，沽壓料更洶湧。至於零跑汽車，收入增長料與同業一致，惟仍處虧損狀態，新車款推出是否很具競爭力，尚待驗證，因此其績後表現未敢樂觀。從股價走勢看，過去兩個月，零跑股價已無法強力突破，反而見高位派貨，業績期調整壓力料加深。

整體上，這一浪炒上的造車新勢力已有見頂迹象，加上近期受減價戰陰霾的影響，即使短期反彈，亦無復第二季度的超強勢，短線操作者宜靈活走位，重倉者則宜考慮減磅。

英皇資本財富管理方案總監 陳錦興（作者為註冊持牌人士）