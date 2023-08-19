大行點評：趁利率升 買兩類債券

雖然美國信用周期逐步來到轉捩點，但實際會發生的時間點仍是未知數。正因如此，建議收益型投資者不妨選擇平衡布局對利率較敏感的資產，例如主權債券，以及對經濟敏感度較高的信用資產。這兩類債券擁有提供收益的特性，在通脹與緊縮貨幣政策推升收益率之下，收益吸引力可說是更上一層樓。

多元化的啞鈴投資策略（即選取風格差異較大的兩類投資）以期兼顧利率風險與信用風險，有助投資者在追求收益的同時，又可望享有下行保護。

雖然啞鈴策略在各種市場環境皆能發揮功效，但現在可能是最適合的時機，因為經濟若在未來幾個月放緩，2024年有機會減息。

採啞鈴策略平衡風險 啞鈴策略通常能夠奏效的原因，是此兩類主要債券通常呈負相關性。在經濟放緩、通脹降溫、市場準備反映減息的情況下，主權債券往往表現良好；相對地，收益率較高的企業債券與新興市場債券，具備與股票相似的特性，在經濟增長強勁與利率攀升的時候表現最佳。因此，平衡配置此兩類債券能發揮相輔相成的效果。

然而，此兩類債券在2022年同步下跌，有些投資者逐漸認為，兩者的負相關性可能已經成為過去式。但其實不然，以主權債券與股票為例，彼此的負相關特性在今年初再度浮現。

放眼長線，預期市場將回歸歷史趨勢。觀察過去30年，主權債券與信用資產齊跌的情況相當罕見，而即使兩者同步向下，啞鈴策略仍有助緩和跌勢。然而，如果投資者將利率敏感型債券與信用債券分開配置於兩個投資組合，很可能會在兩類資產同時下跌時，選擇認輸離場。

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