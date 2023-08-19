宏觀剖析：越南日本展現投資亮點

多個亞洲市場最近幾個月也持續上揚，並有明顯升勢。越南胡志明指數過去3個月持續上升，最近一季更大漲近20%，受惠於央行接連減息及市場寬鬆，加上政策支持商業活動，後市有望持續向好。

越南樓市望下季復甦 越南地產市場可能於第四季展開復甦，較原本預期的2024年上半年為快，這也顯示當地房地產市場的障礙逐步消除，讓下季度表現會比上季度好，而股市表現也領先於地產市場，其中利率下滑是重要的利好因素；未來利率若進一步下降，將增加股市上升的空間。

下半年當地股市表現將受利率下調、經濟及樓市復甦影響，建議可重點注意幾個板塊，包括：去年增長優於前一年同期，及產品售價處於上升趨勢的企業； 在政策支持下，也可關注已大幅釋放壓力的地產股及基建工程與公共投資項目的產業鏈。

MSCI最新調整新興市場中小型股指數的成分股顯示，新納入大量越南中小型股，並以證券與地產股為主力，這對當地市場及企業發展有正向效應。

另外，在國際經濟前景面臨不確定性下，日本企業卻在逆境展現擴張動力。當地新聞報道，截至8月初，東證已有逾600間企業公布上一季度財報，整體盈利增長達20%，淨利潤率達8.2%，大幅高於去年同期的4.8%。可見日本企業的競爭力已大幅躍升，成為率先受惠當地經濟崛起的投資亮點。

日本上市公司盈利已連續兩季增長，上一季製造業和非製造業分別增長20%及19%。企業盈利主要是受日圓貶值刺激「日本製造」產品的銷量，加上消費正在穩健復甦，也推動企業更有信心提高價格，以及供應鏈生產有秩序恢復，故多方面的利好因素皆有利日本企業在國際不明的形勢下仍能逆市向上。

以日本汽車大廠豐田為例，受惠於需求強勁，上一季純利增長1.3萬億日圓，2023年上半年產銷報告顯示，日本對外的全球銷量較去年同期增加10.3%，創下歷史新高，可見日本製造業出口十分強勁。

日股可聚焦3大板塊 與此同時，日本勞動市場也持續向好，6月份失業率下滑至2.5%，新增就業人數31萬人，連續4個月呈正增長；而零售銷售按年增長5.9%，主要來自汽車、生活用品的消費，反映就業改善有效推動內需消費擴張。

觀乎目前日本經濟形勢，低利率的寬鬆政策將可持續，央行官員會保持鴿派立場，短線日圓匯率將保持穩定。隨着近期日本經濟持續復甦，其與鄰近亞洲國家的經濟表現比較也相對穩定，加上受寬鬆貨幣政策支撐，皆有利日本股市保持高格局走勢。現階段看好日本股市最核心的增長力，可關注精密工業、先進科技、尖端醫療3大板塊。

國際金融財務策劃師學會委員 鄺紫珊