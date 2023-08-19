觀塘工廈單位8年帳輸66萬

九龍東商貿區錄工廈蝕讓成交。觀塘興業街美興工業大廈高層單位，以約886萬連租約成交，原業主持貨約8年，帳面虧蝕約66.5萬元。

萊斯物業梁雪芬表示，上述單位建築面積約2,215方呎，連寫字樓裝修，平均成交呎價約4,000元。單位於2015年以約952.5萬購入，現時貶值約7%。物業市場呎租約20元，租約期至2024年8月，回報率可達6厘。

資料顯示，同區開源道福昌大廈低層單位，面積約10,490方呎，以約6,656萬元登記易手，呎價約6,345元。另外，大埔太平工業中心3座中層兩個單位，面積共約13,486方呎，以約4,720萬元易手，單位2004年僅以約418萬元購入。

美孚相連舖傳9000萬售 另方面，民生區舖位受追捧，消息指，荔枝角美孚新邨逾千方呎相連地舖以約9,000萬元易手，成交呎價約6萬元。

該商舖為屋苑一期百老匯街1至31號兩個相連地舖，面積共約1,500方呎，現由多個商戶租用，包括生果及海味店等，該物業1991年買入價僅約500萬元。