新盤概況：親海駅I收近9千票
樓市續由新盤主導，長實集團(01113)旗下的油塘親海駅I，周日「晒冷式」發售全盤219伙標準戶，而昨日已結束一連5日的收票期，消息指，最終收近9,000張入票，超額認購約40倍，亦即至少41個買家爭購一伙。
長實營業部首席經理郭子威表示，項目位處九龍東市區，一房折實價360餘萬至460餘萬元，相信這價位水平是市場最能負擔，價格甚至比現樓項目更具優勢，對樓價敏感的買家而言，是上佳之選。資料顯示，該盤周日將發售的單位包括110伙一房戶、44伙兩房戶及65伙三房戶，折實價365.3萬元起，折實平均呎價約15,939元。
凱柏峰III料今日加推
信置執行董事田兆源表示，現時參觀人士佔約七成屬年輕人，會考慮加推更多兩房及三房以應付需求。面對其他新盤或分薄客源，他認為，整體市場氣氛熱鬧實屬好事，買家有更多選擇，凱柏峰III會按既定步伐推盤。該盤夥拍美聯及經絡按揭轉介，為買家提供「高成數高回贈H按優惠」，按息全期低至銀行同業拆息（H）加1.3厘，封頂息率3.625厘，現金回贈3%。
星凱‧堤岸錄26宗撻訂
沙田新盤罕見大規模交易告吹。據成交紀錄冊資料，中洲置業的沙田星凱‧堤岸連錄26宗終止交易個案，涉及金額2.66億元。上述單位成交價523.3萬至1,692.6萬元，絕大部分於2021年底簽定買賣合約購入，亦有一伙買家於今年2月購入單位。至於昨天單日一手市場未錄成交，為近兩個月首見。
海茵莊園17伙減價
九龍建業(00034)將軍澳海茵莊園新近修改價單，調整17伙的折扣率，部分單位半年內最高折扣率由17.5%增至現時32%，變相減價逾百萬元。該批單位於周日發售，開放式戶折實入場382.7萬元。
九龍建業（市務及銷售部）助理總經理陳淑芳指，上述單位全部位於第2座，包括一個開放式戶及16個一房戶，最新折實價382.7萬至499.4萬元，折實呎價16,806元起。該盤年內累售257伙，套現14億元。
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