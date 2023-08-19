產經

二手樓全方位損手

嘉湖山莊本月交投緩慢，暫只錄約5宗買賣。 嘉湖山莊本月交投緩慢，暫只錄約5宗買賣。
嘉湖山莊本月交投緩慢，暫只錄約5宗買賣。
AVA 228蝕兩成 嘉湖插穿4球
樓價不斷倒退，大型藍籌屋苑亦要失陷，天水圍嘉湖山莊事隔逾半年售價再度插穿「4球」，屬於2017年價位。而蝕讓潮亦蔓延至每個角落，私宅納米單位、夾屋及居屋市場均有業主沽貨要虧蝕離場。
美聯王麗娟表示，上述嘉湖山莊售出單位為樂湖居13座低層F室，實用面積約449方呎，兩房間隔望內園景，叫價約420萬元，減價約22萬元，以398萬元售出，呎價約8,864元。該行黃國良則指，屋苑本月交投非常淡靜，暫僅錄約5宗買賣，業主需要減價才能出貨，是次為今年初後首宗低於400萬元成交。
浩景臺轉手貶一成
而被新盤搶盡焦點的東九龍區，二手屋苑繼續捱。中原范鎮培表示，牛頭角淘大花園L座中層8室，實用面積約285方呎，一房間隔望園景，最初開價460萬元，上車客大膽還價逾一成，議價後以408萬元易手，呎價約14,316元，回到2017年做價水平。
近日蝕讓買賣隨處可見，其中跌市下需求大減的納米單位，再錄慘輸個案。鴻發地產梁文楓指出，長沙灣AVA 228低層D室開放式戶，實用面積約151方呎，以248萬元易手，為項目歷來最低價，呎價約16,424元。原業主於2019年以約318.5萬元入市，現轉售帳面虧損約70.5萬元，跌幅約22.1%。
此外，香港置業吳志輝表示，葵涌夾屋浩景臺4座高層D室，實用面積約487方呎，今年3月以595萬元蝕本價放盤，業主見近日市況淡靜，最終累減37萬元，以558萬成交，呎價約11,458元，低市價約5%。原業主持貨剛滿3年即轉售，帳面蝕讓約61萬元或約9.9%。
龍蟠苑一年賣平11%
居屋已補價自由市場亦有同樣情況，世紀21富山劉倩彤稱，鑽石山龍蟠苑A座高層13室，實用面積約340方呎，一房間隔，放盤10天即減42萬元，成交價428萬元，呎價約12,588元。而該座一個高一層同類單位去年以480萬元成交，反映最新個案一年跌價近11%，原業主則於2017年以470萬元入市，持貨6年帳面損失42萬元。
此外，移民減價出貨個案持續湧現。利嘉閣溫錦駒表示，將軍澳君傲灣2座低層B室，實用面積656方呎，套三房間隔，業主移民放盤開價920萬元，累減27萬元，以893萬元易手，呎價約13,613元，單位2017年至今僅升值約5.8%。
各類住宅市場頻錄低價及蝕讓個案各類住宅市場頻錄低價及蝕讓個案
各類住宅市場頻錄低價及蝕讓個案
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