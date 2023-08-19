二手樓全方位損手

AVA 228蝕兩成 嘉湖插穿4球 樓價不斷倒退，大型藍籌屋苑亦要失陷，天水圍嘉湖山莊事隔逾半年售價再度插穿「4球」，屬於2017年價位。而蝕讓潮亦蔓延至每個角落，私宅納米單位、夾屋及居屋市場均有業主沽貨要虧蝕離場。

美聯王麗娟表示，上述嘉湖山莊售出單位為樂湖居13座低層F室，實用面積約449方呎，兩房間隔望內園景，叫價約420萬元，減價約22萬元，以398萬元售出，呎價約8,864元。該行黃國良則指，屋苑本月交投非常淡靜，暫僅錄約5宗買賣，業主需要減價才能出貨，是次為今年初後首宗低於400萬元成交。

浩景臺轉手貶一成 而被新盤搶盡焦點的東九龍區，二手屋苑繼續捱。中原范鎮培表示，牛頭角淘大花園L座中層8室，實用面積約285方呎，一房間隔望園景，最初開價460萬元，上車客大膽還價逾一成，議價後以408萬元易手，呎價約14,316元，回到2017年做價水平。

近日蝕讓買賣隨處可見，其中跌市下需求大減的納米單位，再錄慘輸個案。鴻發地產梁文楓指出，長沙灣AVA 228低層D室開放式戶，實用面積約151方呎，以248萬元易手，為項目歷來最低價，呎價約16,424元。原業主於2019年以約318.5萬元入市，現轉售帳面虧損約70.5萬元，跌幅約22.1%。

此外，香港置業吳志輝表示，葵涌夾屋浩景臺4座高層D室，實用面積約487方呎，今年3月以595萬元蝕本價放盤，業主見近日市況淡靜，最終累減37萬元，以558萬成交，呎價約11,458元，低市價約5%。原業主持貨剛滿3年即轉售，帳面蝕讓約61萬元或約9.9%。

龍蟠苑一年賣平11% 居屋已補價自由市場亦有同樣情況，世紀21富山劉倩彤稱，鑽石山龍蟠苑A座高層13室，實用面積約340方呎，一房間隔，放盤10天即減42萬元，成交價428萬元，呎價約12,588元。而該座一個高一層同類單位去年以480萬元成交，反映最新個案一年跌價近11%，原業主則於2017年以470萬元入市，持貨6年帳面損失42萬元。

此外，移民減價出貨個案持續湧現。利嘉閣溫錦駒表示，將軍澳君傲灣2座低層B室，實用面積656方呎，套三房間隔，業主移民放盤開價920萬元，累減27萬元，以893萬元易手，呎價約13,613元，單位2017年至今僅升值約5.8%。

各類住宅市場頻錄低價及蝕讓個案