簡訊一覽
●小鵬汽車(09868)收市後公布，今年第二季收入按年跌31.9%至50.6億元（人民幣‧下同），符預期；惟淨虧損達28億元，乃該企上市以來最高的季度虧損，經調整淨虧損26.7億元。季內汽車毛利率為負8.6%，較首季的負2.5%擴大，主要是G3i車型的存貨減值及存貨採購承諾虧損。管理層預期，第三季汽車交付量介乎3.9萬至4.1萬輛，按年增最多38.7%；收入料介乎85億至90億元，按年增最多31.9%。
●中興通訊(00763)上半年純利54.72億元（人民幣‧下同），按年增長19.85%，每股盈利1.15元，不派中期息。
●消息指，太古(00019)正就收購印尼醫療保健集團PT Pertamina Bina Medika IHC少數股權進行深入談判，後者估值約4.5億至6.5億美元（最多約50.7億港元），預計最快今年底達成協議。
●堡獅龍(00592)上半年虧損8,236.6萬元，每股虧損2.96仙，不派中期息；去年同期純利錄得2,185.5萬元。
●富豪酒店國際(00078)預告，上半年將錄淨虧損約7.63億元，上年同期則錄股東應佔盈利1.38億元，主要是香港利率急升導致融資成本大幅增加、集團之金融資產產生公平值虧損，以及集團之酒店物業之折舊費用。
●APOLLO出行(00860)預料上半年將錄綜合虧損淨額不少於6,000萬元，上年同期錄得純利9,363萬元，主要是期內沒有應付或然代價之公平值收益，以及來自車載平台授權之授權收入減少，加上於上一中期期間後出售若干附屬公司，預期收入將會減少。
●中國稀土(00769)預期，上半年將錄虧損超過一億元，去年同期盈利約1,110萬元，主要由於稀土及耐火材料價格持續下跌，導致集團收益減少，以及存貨減值撥備增加。
●鳳凰衛視(02008)上半年虧損1.29億元，繼續不派息。
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