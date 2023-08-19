應用材料對本季盈測樂觀

業績公告顯示，按照非公認會計準則（Non-GAAP），應用材料於上季經調整純利為16億美元，按年跌4.93%。

展望本季度，該公司預期收入將會達到65.1億美元（上下限增減4億美元），遠好過市場估計的58.8億美元。至於本季度經調整每股盈利則料介乎1.82至2.18美元，同樣勝過市場預期。

AI助力 晶片需求增 公司行政總裁Gary Dickerson表示，人工智能（AI）運算及互聯網連接設備崛起的趨勢有助提振公司的業績。他還說︰「消費電子設備、汽車、建築、工廠及基礎建設都變得更加智能，功能更強大。」這些趨勢背後的晶片需求增長，據應用材料估算，到明年全球半導體市場規模將達到一萬億美元。

財務總監Brice Hill表示，應用材料客戶的晶圓廠有5%產能供應予AI相關的需求，而數據中心佔20%，物聯網（IoT）設備則佔大約10至15%。在他看來，未來AI所佔的比例目前雖然較小，但增長潛力巨大。