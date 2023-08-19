SpaceX首季有錢賺 去年收入翻倍

億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下的太空探索科技公司SpaceX經歷連續兩年虧損後，靠着收入飆升的提振，於今年首季實現5,500萬美元淨利潤。雖然過去兩年SpaceX的虧損亦有所收窄，但該公司仍然在投資一個尚未成功，且面臨艱難技術挑戰的火箭項目。

SpaceX作為一家未上市的私人公司，理論上不用對外公布業績表現。不過，最近有外媒獲取了該公司的業績報告文件，發現其於今年首季度的收入為15億美元。文件還顯示，SpaceX於去年的總支出約為52億美元，高於2021年的33億美元；收入較2021年增長一倍至46億美元，幫助該公司將去年的虧損減少至5.59億美元；2021年虧損則為9.68億美元。

為比特幣撇帳 或已清倉 在最近的一次私募股權交易中，SpaceX的整體估值達到1,500億美元，市值規模與華特迪士尼相若。SpaceX由馬斯克在二十多年前創立，現已成為美國主要的火箭發射商，並建立了龐大的衞星互聯網業務，美國太空總署（NASA）也是其主要客戶。

值得留意的是，SpaceX在其資產負債表中記錄了約3.73億美元的比特幣（Bitcoin）撇帳，或意味該公司已全數出售持有的比特幣。馬斯克於2021年時首次宣布SpaceX買入比特幣，惟此後無再更新相關消息，外界推斷其可能已低調地清倉。

比特幣價格昨曾失守26,000美元水平，為兩個月以來首次，其後跌幅有所收窄。分析亦指出，近期美國債息上升及美元匯率反彈，亦可能是拖累比特幣表現的主要因素之一。