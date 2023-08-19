佛州禁中國人買樓 美法院裁定無違憲

美國本土意識抬頭，大搞「排外」政策。該國的佛羅里達州早前推動一項新法，禁止在中國「定居」但不是美國公民或綠卡持有者的個人，在該州購買建築物或土地。美國民權同盟入稟指法律違憲，請求法院阻止執行該法。法官周四裁定禁令是基於國籍而非種族或出身國，沒有違反憲法或禁止買房歧視的法律。

美國民權同盟指控涉事法律違反美國憲法對平等保護和正當程序的保障，以及聯邦《公平住房法》，是基於種族和國籍的住房歧視。拜登政府上個月亦提交簡報，同意佛州的法律違反聯邦《公平住房法》。

塔拉哈西地方法官溫莎（Allen Winsor）則裁定，由於該法律適用於任何在中國「定居」的人，它可能適用於最初不是來自中國的個人，因此不存在基於任何受保護特徵的歧視。原告的代表律師表示，組織將提出上訴。

向中加德鍍錫鋼板徵稅 除了禁止中國人在部分地方買樓外，美國亦大有再次挑起貿易戰的勢頭。美國商務部宣布，對中國、加拿大及德國進口的鍍錫鋼板加徵反傾銷稅，其中對內地產品的徵稅率達到122.52%，德國為7.02%，加拿大為5.29%。至於英國、荷蘭、南韓及土耳其則不予徵收反傾銷稅。

從稅率來看，美國明顯是特別針對內地。美方則解釋，其假設中國的國有企業補貼扭曲價格進行傾銷，而對華較高的稅率主要反映部分中國企業拒絕配合美方調查，不願證其它們獨立營運而不受中國政府影響。鍍錫鋼板俗稱馬口鐵，主要用於製作金屬包裝，包括食品罐頭和油漆桶等產品。