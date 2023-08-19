專家調高美GDP預測 道指早段插211

隨着美國愈來愈多利好的經濟數據出台，經濟學家們最新估計第三季美國的國內生產總值（GDP）以年率計按季增長1.8%，較7月時預估0.5%增幅顯著提高，並預期第四季仍會錄得0.4%的GDP增長，此前預測則為收縮0.4%。換言之，現時市場基本上已認定美國能夠避過衰退。

估至明年底經濟不按季收縮 根據外媒一項針對經濟學家進行的月度調查，8月份經濟學家平均預期，截至明年第四季美國都不會出現按季的經濟收縮。德意志銀行高級美國經濟學家Brett Ryan表示，第三季強勁的經濟開局降低了短期內發生衰退的的可能，惟未來數月美國的消費「可能會面臨一些阻力」。

強勁的經濟亦不全是好事，因為這意味聯儲局可能會推遲減息的時間點。經濟學家估計，本季度末兩年期美國國債孳息率為4.82厘，高於7月時估計的4.65厘。

美國10年期債息昨日走勢偏軟，一度回落至4.213厘。美股3大指數周五全線下跌，道指曾跌211點，報34,263點；標指曾跌35點，報4,335點；以科技股為主的納指跌155點，報13,161點。

企業消息方面，歐洲奢侈品電商平台Farfetch於截至6月底止一季收入錄得倒退，按年減少1.25%至5.72億美元；股東應佔虧損達到2.71億美元，按年由盈轉虧。行政總裁Jose Neves表示，業績的下滑主要受宏觀環境影響，目前已採取戰略舉措應對。公司股價早段挫35.5%。

28家承銷商參與Arm招股 外媒引述知情人士稱，日本軟銀集團旗下的英國晶片設計專利公司Arm已經確定了首次公開招股（IPO）的承銷商名單，共有28家投行參與此次IPO。此次主承銷商共有4家，分別為巴克萊銀行、高盛、摩根大通和瑞穗。

綜合型資訊科技公司思科日前公布業績，上季收入按年增長16.03%，達到152.03億美元；列帳純利更按年大增40.6%至39.58億美元。思科預料本季經調整每股盈利介乎1.02至1.04美元，收入則大約為145億至147億美元，以中位數計意味着有4%的按年跌幅。該公司股價早段升0.84%。