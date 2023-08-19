高通脹衝擊 英7月零售額量齊縮

作為港人熱門移民地的英國飽受高通脹的衝擊，拖累了零售市道的表現。英國國家統計局（ONS）公布，7月零售銷售金額按月下跌1%；而零售銷售量更下跌1.2%，跌幅遠超市場預期的0.5%。撇除燃油後的核心零售銷量跌幅則為1.4%，同樣差過市場預期。

食品店銷量仍低過疫前 分項數據顯示，1.2%的銷量按月跌幅當中，食品零售店貢獻一個百分點的跌幅；而非食品店則貢獻0.7個百分點的跌幅，部分被燃油、非實體店銷量增長所抵銷。ONS的報告指出，部分商店回饋稱惡劣的天氣導致夏季服裝銷量減少，超市的食品銷量也有所回落。

零售商反映，生活成本及食品價格上漲繼續影響銷量，目前食品店的銷量依然較2020年2月（新冠疫情於全球大規模爆發前）的水平低5.1%。荷蘭國際集團（ING）銀行外匯策略師Francesco Pesole表示，雖然零售數據表現令人失望，但英國央行向來不重視該數據，因此未必會對英鎊價格有太大影響。考慮到市場目前對歐洲央行的政策預期偏鴿，意味歐元兌英鎊可能會失守0.85水平。

日核心CPI升3.1% Yen反彈 至於作為港人熱門旅遊地的日本，同樣受到通脹的影響。日本總務省統計局公布，7月消費物價指數（CPI）按年升3.3%，撇除生鮮食品後的核心CPI升幅為3.1%，增幅雖然低過6月份時的3%，但符合市場預期，而且已連續16個月高於日本央行2%的通脹目標。

值得留意的是，日本的服務業通脹是30年來首次達到2%（撇除1997年上調消費稅的影響），主要來自電訊、住宿及娛樂的價格上漲。分析認為，日本的物價上漲比央行及市場預期更加具有「黏性」，意味日本終於有望實現長期通脹目標。

日圓昨日略有反彈，兌每美元一度見145.15，相當於每百日圓兌5.37港元。不過，受近期美匯表現相對強勢影響，日圓明顯缺乏進一步反彈的動力。OANDA市場分析師Kenneth Fisher表示，市場仍關注日本央行會否出手托匯，尤其美國與日本的息差正在明顯擴大，而中國的經濟問題亦可能會拖累日圓匯價（此前日本對華出口表現亦受到拖累）。