東方海外利潤挫80%

小股東每手收息3354元 受業績拖累，該股派息按年大跌，中期息及特別股息每股合計0.86美元，相當於6.708港元，相比去年同期的中期息及特別股息合計46.8港元大跌85.66%。以每手500股計算，小股東每手只袋3,354元，相比去年同期豪派每手2.34萬元股息，可謂大為失色。

業績表現方面，上半年收入45.4億美元，按年跌58.94%；毛利大跌85.24%至9.02億美元；稅前溢利11.24億美元，按年跌80.35%。按地域分部劃分，上半年亞洲收入30.73億美元，按年減少66.26%；歐洲收入8.88億美元，減少32.51%；北美洲收入4億美元，減少13.33%；惟澳洲收入按年增加3.52%至1.77億美元。期內，燃油均價為每噸609美元，去年同期為每噸729美元。即使燃油消耗量於兩個期間近乎相同，但今年上半年的總體燃油成本按年升17%。

貨運需求及運費跌勢明顯 公司指，美國整體經濟環境仍存在極大的不確定性，尤其是從去年第四季開始，貨運需求和運費費率下降趨勢更加明顯。基於預計高通脹率和利率環境將進一步拖累美國經濟增長，並持續對美國的需求和進口產生不利影響，美國經濟或將需要數年時間恢復。公司又指，於6月底由於這些不確定性在長期合同期間內存在，管理層預計長堤貨櫃碼頭的船舶裝卸次數將導致剩餘合同期間的最低運量承諾無法完成，因此估計有償合同撥備為8.95億美元，與去年底水平一致。

同時，公司續透露，上半年分別從南通中遠海運川崎船舶工程公司及大連中遠海運川崎船舶工程公司接收了首批兩艘運力逾2.41萬個標準箱新船，並指上述新船的運力是公司目前接收最大船舶。同系列的其餘新船，則將於今年第三季至明年第三季交付。

展望方面，公司指挑戰仍然存在，通脹和利率上調對消費支出的影響，以及經濟前景的不明朗為市場帶來風險，未來幾個月和幾年內船隊有效運力淨增長究竟如何也難以預測。

東方海外中期業績摘要