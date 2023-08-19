VinFast暴瀉 越南首富身家插1404億

一直遭遇負評的越南電動車製造商VinFast首日上市勁升之後，目前已大幅回落，周四更急挫33%，收報20美元，令越南首富、VinFast主席范日旺（Pham Nhat Vuong）身家極速蒸發180億美元（約1,404億港元）。該股周五早段曾報11.61元，跌41.95%。

貨源集中 散戶難買賣 VinFast在美國紐約最近兩個交易日大跌，周二上市時創下的255%升幅「唔見」超過一半。VinFast市值仍為464億美元（約3,619.2億港元），略高於通用汽車（GM）。

該股股價大幅波動，也許是預期之內。監管文件顯示，范日旺主要通過其企業Vingroup直接或間接控制該公司99%的股份，持股量龐大，並限制了可供其他投資者交易的股票，意味即使相對較小的交易也會對股價產生重大影響。

外媒的億萬富豪指數統計資料顯示，范日旺的淨資產已下跌約40%至262億美元（約2,043.6億港元）。