冠君每基金分派減12% 料續挫

寫字樓租金收入下滑 期內，花園道三號租金收入按年跌8.99%至6.27億元，直言中環甲級寫字樓市場的競爭局勢因供應充足而未見緩和，即使收到更多有關中環寫字樓的租賃查詢，但租戶普遍對成本控制仍然保持謹慎。該物業於6月底的出租率為82.2%，較去年底跌0.5個百分點；現收租金為每方呎95.3元，較去年底跌4.4元，

朗豪坊方面，辦公樓物業租金收入亦跌3.74%至1.74億元，出租率較去年底跌0.1個百分點至93.2%。反觀商場租金收入急升12.28%至3.66億元，惟坦言商場銷售表現仍差過疫情前水平，商場現收租金為每方呎192.3元，較去年底增加35.2元，出租率為95%。

冠君坦言，整體經營環境仍充滿挑戰，即使零售物業租金收益已自疫情期間的谷底回升，卻未必足以彌補兩項寫字樓物業續租租金下跌及較高的融資成本所帶來的損失，預料本信託的租金收益和每基金單位分派將於今年持續下滑。

該企相信，高息環境仍會維持一段時間，將加重其融資成本。由於部分固定利率債務將於明年到期，會尋找合適機會，增加固定利率債務比例，以減低利息開支的波動性，並將繼續審慎物色投資良機。截至6月底，固定利率債務比例為54.5%，去年底為75%。