中海油估全年派息0.7元 獲大行唱好

大行對中海油上季表現亦普遍「收貨」，摩根士丹利表示，中海油第二季純利略優於其預期，受惠於產量增長強勁及成本控制良好。該行又指出，布蘭特期油於季內跌5%，但中海油次季純利僅按季下滑1%，實現油價每桶73美元，故重申「增持」評級及目標價14.4元。

油價65美元仍可接受

瑞銀、高盛及花旗均予中海油「買入」評級。瑞銀提到，主要考慮到次季油價按季回落之下，中海油的表現仍甚具韌性，且油氣產量創新高、成本控制良好、派息符預期等。花旗亦指，雖然不看好油價前景，但中海油在項目執行和成本控制方面擁有良好紀錄，該行估計中海油今年股本回報率20%，對比同業9至11%高出一截，更指中海油股息回報達9厘，現維持「買入」評級及目標價15.8元。