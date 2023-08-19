中海油估全年派息0.7元 獲大行唱好
儘管中國海洋石油(00883)上半年盈利倒退一成，但「高息中特估」的市場地位足以力撐該企周五股價逆市企穩，最多曾升2.35%，全日收報12.76元，仍上升0.15%。公司昨日表示，有信心兌現全年派息不低於0.7元、派息比率不低於40%的承諾，中期派息0.59元，更形容為「留有餘地」，主要為避免下半年潛在油價波動的影響。
大行對中海油上季表現亦普遍「收貨」，摩根士丹利表示，中海油第二季純利略優於其預期，受惠於產量增長強勁及成本控制良好。該行又指出，布蘭特期油於季內跌5%，但中海油次季純利僅按季下滑1%，實現油價每桶73美元，故重申「增持」評級及目標價14.4元。
油價65美元仍可接受
瑞銀、高盛及花旗均予中海油「買入」評級。瑞銀提到，主要考慮到次季油價按季回落之下，中海油的表現仍甚具韌性，且油氣產量創新高、成本控制良好、派息符預期等。花旗亦指，雖然不看好油價前景，但中海油在項目執行和成本控制方面擁有良好紀錄，該行估計中海油今年股本回報率20%，對比同業9至11%高出一截，更指中海油股息回報達9厘，現維持「買入」評級及目標價15.8元。
對於下半年油價展望，中海油則指，可企每桶80美元，但認為每桶65至75美元亦是可接受範圍。
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