中信電訊6個月多賺26% 拓東南亞

該公司主席辛悅江表示，未來將積極拓展海外業務，着力開發東南亞地區新市場，提升數碼化解決方案供給能力，並加強與政府部門、教育機構和大企業合作，以推動創新發展。

移動通訊收入漲10% 期內，收入錄得53.26億元，按年增長7.01%。其中，電訊服務收入46.9億元，按年上升6.8%，主要由於國際電訊業務收入及互聯網業務收入增長所致，受惠新冠疫情後復甦及移動用戶量增加，移動通訊服務收入按年增加10.7%。

截至6月底止，集團移動用戶量約62.4萬戶，按年增長約9.7%，而預付費用戶按年升約7.4%至約14.6萬戶。

至於自去年11月中旬在澳門推出的5G移動通訊服務，5G移動用戶量約31.6萬戶，佔所有移動用戶量50.6%。

首要達成創新轉型 辛悅江坦言，國際經濟形勢依然嚴峻複雜，全球經濟復甦形勢仍不明朗，傳統業務受到一定的壓力，集團會視創新轉型為首要任務，並發揮市場、客戶、團隊、網絡、服務及管理國際化等優勢，推動公司發展。