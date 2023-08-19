美麗華首6月溢利3.8億飆86% 兩酒店入住率逾九成 房租勁升

公司指，上半年收入按年上升93.31%至11.42億元。酒店業務方面，The Mira Hong Kong及問月酒店於今年上半年入住率超過九成，分別達到91.1%及95.2%，平均房價分別增長58.4%及8%，同時亦帶動The Mira Hong Kong的房租業務收入大幅上升1.95倍；問月酒店的房租業務收入更因去年的資產質素提升工程而攀升4.55倍，酒店餐飲業務亦按年上升92.6%。

香港小輪盈利多38% 期內美麗華收租業務收入平穩，達3.98億元，而EBITDA（除利息、稅、折舊及攤銷前盈利）為3.48億元。主席兼行政總裁李家誠在業績報告中指出，全球政經形勢仍然持續不穩定，通脹及勞工成本上漲成為商業領域面臨的一大問題，下半年航班及國際旅客較上半年增長有望可達25%，明年更會有多達四成航班增長，意味海外遊客會大幅增長，故會採取靈活的策略來迎接航班及國際旅客下半年及明年增長的機遇。

期內，地產投資分部溢利按年上升19%至6,117.5萬元。兩地通關，洋紫荊維港遊業務有所改善，營業額大致回復至2018年及2019年水平。惟船廠業務下降，渡輪、船廠及相關業務虧損擴大至386.5萬元，去年同期虧損41.8萬元。至於去年下半年及今年上半年分別成立美容服務中心和醫療專科中心，因剛開始營運，錄得開辦虧損1,753.7萬元。