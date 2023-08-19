潤啤半年純利派息增22%

公司上半年營業額按年上升13.6%，至238.71億元。啤酒業務方面，上半年的啤酒平均銷售價格按年上升4.4%，整體啤酒銷量按年也上升4.4%至約65.71億升，次高檔及以上啤酒銷量增長26.4%至約14.44億升，產品結構持續提升。其中，「喜力®」品牌的銷量錄得近60%增長。

潤啤指出，啤酒業務上半年的毛利按年上升16.6%，毛利率則較去年同期上升2.9個百分點至45.2%，主要受惠於整體啤酒銷量增加、平均銷售價格上升，以及部分包裝物成本下降。期內，啤酒業務的銷售及分銷費用按年上升10%，集團持續優化產能布局，已停止營運一間啤酒廠及新設一間位於安徽蚌埠市的智能化工廠。於6月底，集團在內地24個省、市、區營運63間啤酒廠，年產能約190億升。今年上半年已確認推行產能優化所產生的相關固定資產減值虧損和一次性員工補償及安置費用合共按年增加至約9,400萬元。

擴展小酒館業務 白酒業務方面，集團已於上半年完成貴州金沙股權轉讓的交割。白酒業務於上半年的營業額及未計利息及稅項前盈利分別為9.77億元及7,100萬元。如剔除因收購貴州金沙所產生的無形資產攤銷的影響，未計利息及稅項前盈利為3.95億元。

展望下半年，華潤啤酒表示，增長將繼續為集團的第一策略。集團將致力做大規模、提升質量、夯實底部、適度調整價格、精益費用及精準管店，旨在進一步鞏固競爭優勢，延續上半年的發展態勢，爭取全年均好增長。在小酒館布局方面，Joy Brew酒館深圳店已於上半年開始試業，集團將於下半年進一步優化小酒館的定位，產品及經營的整體策略，推動Joy Brew酒館在其他城市落地。

趙春武調任總裁 此外，潤啤宣布，自周五（18日）起，趙春武已獲委任為公司執行董事、授權代表及執行委員會、提名委員會、財務委員會及購股權普通委員會各自之成員，亦從公司副總裁調任為總裁。魏強已辭任公司執行董事及授權代表，以及不再擔任執行委員會、提名委員會、財務委員會及購股權普通委員會各自之成員，惟將繼續擔任公司副總裁。另外，趙偉已獲委任為公司執行董事以及財務委員會之成員。

華潤啤酒中期業績摘要 華潤啤酒股價走勢