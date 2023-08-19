中證監關注減印花稅呼聲

中國證監會昨日表示，關注到市場對下調證券交易印花稅稅率的呼籲及關切，從歷史情況看，調整印花稅對降低交易成本、活躍市場交易、體現普惠效應發揮過積極作用。不過，該會並無回應會否減印花稅，只表示具體情況建議向主管部門了解。

該會在網頁刊發的新聞稿指，要優化完善交易機制，包括研究適當延長A股市場、交易所債券市場交易時間，更好滿足投資交易需求。該會強調，要提高上市公司投資吸引力，統籌好一二級市場平衡，合理把握新股、再融資節奏，完成一二級市場逆周期調節；並提到要建立完善突破關鍵核心技術科技型企業上市融資、債券發行、併購重組「綠色通道」。

當局亦研究將交易所買賣基金（ETF）引入盤後固定價格交易機制，推出創業板詢價轉讓及配售減持制度，下一步將降低證券交易經手費、降低券商佣金費率等。昨日上交所及深交所通知，本月28日起A股及B股股票交易經手費下降近30%。

實行T+0時機不成熟 中證監又稱，現階段實行「T+0」交易時機不成熟。目前A股以中小型投資者為主，持股市值在50萬元以下的小散戶佔比96%，實行「T+0」交易可能放大市場投機炒作及操縱風險，特別是機構投資者大量運用程式化交易，「T+0」將加劇中小型投資者劣勢地位，不利市場公平交易。

此外，該會召開證券基金私募機構座談會，指當前資本市場保持平穩運行具有堅實基礎，長期向好趨勢不變，還有一批措施正在加緊推動，惟未有透露具體詳情。

人民幣兌每美元昨結束連續6個交易日的跌勢，收市報7.2896，較上一日升207點子；中間價升70點子至7.2006。