龍湖明年須還債230億 股價插近4％

龍湖集團執行董事兼首席財務官趙軼在網上業績會議表示，今年債務壓力已過去，目前只有約1.19億元債務需於11月償還，而明年到期債務約230億元，集團有充分資源償還該筆債務。

營業額620億 挫34% 集團上半年營業額為620.4億元，按年下跌34.55%，合同銷售金額為985.2億元，而應銷售總建築面積為579.9萬方米。期內，毛利率為22.4%，淨負債率為57.2%，在手現金為724.3億元。

集團高級副總裁兼地產航道總經理張旭忠表示，雖然內地樓市復甦乏力，但上半年依然實現約985億元的簽約，主要在供貨端做了充足的準備，全年會提供超過3,200億元的可供貨源，並指今年新項目的去化率是70%，同時堅持繼續去化及銷售現有房產項目，換回現金流。他又指，今年上半年兌現交付6.2萬套，大部分房源都提前進行交付，對整個交付滿意度十分高，企業滿足客戶需求的能力也是得到市場驗證。

被問及有內媒報道指，龍湖集團獲邀出席央行跟中證監組織的一些調研座談會，趙軼確實有參與相關的會談，又指會上各監管層領導對民營企業的關心和支持是非常明顯的，監管層亦明確提出支持優秀民企的合理融資需求。

他又稱，集團的融資策略仍是以銀行端融資為主，截至上半年集團銀行端的融資佔比達55%。至於另一個主要渠道是境外銀團，亦是由銀行為主導的，並認為在波動的市場中上半年仍提取了31億港元的銀團，惟集團的策略仍是以「還多借少」，主動壓低外債為主。