SOHO中國首6月少賺92% 不派息

集團半年營業收入8.21億元，按年減少8.3%，主要因為宏觀經濟環境疲弱，拖累寫字樓及商舖物業租賃市場持續承壓。其中，租金收入8.19億元，出售物業單位收入237.6萬元。截至6月底止，投資物業平均出租率已經企穩並恢復至約79%。

集團相信，長期來看中國經濟具有巨大的發展韌性和潛力，長期向好的基本面沒有改變，京滬兩地寫字樓市場長期穩健性和資產稀缺性對投資者的吸引力不減。隨着政府各項促進經濟發展政策措施的出台，市場活躍度將逐步回升，為下半年寫字樓市場重振奠定基礎。